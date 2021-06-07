MEB tarihi duyurdu! Ve belli oldu 25 Eylül...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) beklenen tarihi açıkladı. İLKSAN ilçe temsilci seçimleri 19 Haziran'da, il temsilci seçimleri ise 25 Eylül'de yapılacak. İLKSAN seçim takvimi netleşti. İLKSAN Seçimi 19 Haziran'da yapılacak. Salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında tehir edilen seçimlerdeki takvim belirsizliği giderildi.
İLKSAN Seçimi 19 Haziran’da!— Ali YALÇIN (@_aliyalcin_) June 7, 2021
Salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında tehir edilen seçimlerdeki takvim belirsizliği giderildi.
Aday olan tüm üyelerimize başarılar diliyor,bir #İlksan üyesi olarak değişim iradesinin sandığa yansıyacağına inanıyorum.#İlksandaDeğişimZamanı pic.twitter.com/OZqSI2CjPQ