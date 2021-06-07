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MEB tarihi duyurdu! Ve belli oldu 25 Eylül...

07 Haziran 2021 Pazartesi - 15:00 | Son Güncelleme : 07 06 2021 - 15:07

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmen duyurdu. Ve belli oldu. Takvim netleşti. MEB tarafından yapılan açıklamada 25 Eylül'ye yapılacağı bildirildi. İlkokul öğretmenleri sağlık ve sosyal yardım sandığı (İLKSAN) seçim takvimi netleşti.


Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) beklenen tarihi açıkladı. İLKSAN ilçe temsilci seçimleri 19 Haziran'da, il temsilci seçimleri ise 25 Eylül'de yapılacak. İLKSAN seçim takvimi netleşti. İLKSAN Seçimi 19 Haziran'da yapılacak. Salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında tehir edilen seçimlerdeki takvim belirsizliği giderildi.

 

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