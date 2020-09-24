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MEB harekete geçti! Yeni uygulama, ücretsiz...

24 Eylül 2020 Perşembe - 14:54 | Son Güncelleme : 24 09 2020 - 15:05

MEB resmen duyurdu. Yeni uygulama hayata geçiriliyor ve ücretsiz olacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından sağlık, iletişim, zaman yönetimi ve rehberlik konularında 15 ayrı kurs programı düzenlendi. Kurslar halk eğitim merkezlerinde açılacak. "Pandemi Döneminde Veli Eğitimi"ne yönelik kurslara, veliler başvuru yaparak devam edebilecek. Velilerin kurs programlarına etkin katılımını sağlayabilmek için ise kurs süreleri 8 ders saati olarak planlandı.


Milli Eğitim Bakanlığı, salgın döneminde uzaktan eğitim yolculuğunda öğrenciye  bilen, yönlendiren ve tamamlayıcı bir unsur olarak yardım eden ve yanında olan  velilerin beklentileri ve isteklerini dikkate alarak yeni bir uygulamayı hayata  geçirecek.
 
Bu kapsamda, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce velileri  desteklemek, karşılaşabilecekleri olası sorunlarla mücadele güçlerini  artırabilmek için sağlık, iletişim, zaman yönetimi ve rehberlik konularında 15  ayrı kurs programı düzenlendi. Halk eğitim merkezlerinde açılacak "Pandemi  Döneminde Veli Eğitimi"ne yönelik kurslara, veliler başvuru yaparak devam  edebilecek.
 
Veli eğitiminde ilk dersi yarın Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk  verecek.
 
Kurs programlarıyla, salgın döneminde velilerde yaşam boyu öğrenme  bilinci oluşturma, bu bilinci geliştirme, zamanı iyi kullanma ve yönetme,  hastalıklarla mücadele ve korunma, sağlıklı olmayı teşvik edecek ve sürdürecek  şekilde bilgiye erişme, aile içindeki iletişimin şeklini ve yönünü belirleme  konularında farkındalık oluşturmak amaçlanıyor.
 
Ücretsiz açılacak kurslar, salgın döneminde çocukla iletişim, evde  eğitici oyun etkinlikleri, özbakım becerileri, sağlıklı beslenme, öğretmenle  iletişim, verimli ders çalışma teknikleri, zaman yönetimi, sosyal etkileşim, aile  içi iletişim, eğitim okur yazarlığı, EBA okur yazarlığı ve din eğitimi kurs  programları gibi başlıklardan oluşacak.
 
Pakette bulunan 14 yaygın eğitim programı yeni hazırlandı. Salgın  döneminde hijyen kuralları, kurs programı güncellenerek pakete eklendi. Velilerin  kurs programlarına etkin katılımını sağlayabilmek için kurs süreleri 8 ders saati  olarak planlandı.
 
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük, Twitter hesabından  yaptığı videolu paylaşımda, velileri kurslara davet etti.

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