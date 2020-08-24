MEB EBA e-kurs başvurusu nasıl yapılır? MEB DYK öğrenci başvuru ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanan EBA Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) için başvurular başlıyor. Başvuruları kabul edilen öğrenciler 5'inci sınıftan başlayarak 12. sınıfa kadar tüm öğrenciler kurslardan faydalanabilecek. Peki, EBA e-kurs başvurusu nasıl yapılır? EBA DYK öğrenci başvuru ekranı...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanan EBA DYK E Kurs için başvuruları başlıyor. 5'inci sınıftan başlayarak 12. sınıfa kadar tüm öğrenciler kurslardan faydalanabilecek.

Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) için başvuruda bulunacak olan öğrenciler e-Kurs Modülüne giriş yaparak başvuru işlemlerini tamamlayabilecek. EBA e-kurs başvuruları 26-30 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacak. 31 Ağustos 2020 tarihinde, kurs sınıflarının oluşturularak ve dersler başlayacak. 6 Haziran 2021 tarihinde, kurslar tamamlanacak.

EBA E-KURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Kurs başvuru linkine tıkladıktan sonra, sağ üstte bulunan öğrenci girişi butonuna basınız. Bu butona bastıktan sonra karşınıza 3 seçenek çıkacaktır. Bu seçenekler, E-Okul öğrenci girişi, açık lise öğrenci girişi ve mezun öğrenci girişi şeklinde olacak. Buradan, size uygun olanı seçtikten sonra kayıt işleminize başlayabilirsiniz.

HANGİ ÖĞRENCİLER BAŞVURABİLECEK?

Resmî ve özel örgün eğitim kurumları kapsamındaki Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen öğrenciler dâhil ortaokul, imam hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler; genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulu/özel eğitim sınıfı, genel ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları ile mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları öğrencileri,

Resmî ve özel örgün eğitim kurumlarının 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ile ortaöğretimden mezun olanlar, başvurabilir.

Resmî örgün eğitim kurumlarına ve özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler kayıtlı oldukları okulun ya da ikamet ettikleri adresin bulunduğu ilçe sınırı içindeki kurs merkezlerinden birine e-Kurs Modülünden başvuru yapabilir. Yaz dönemi kurslarında öğrenciler okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışında kursa katılabilir.

Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler e-Kurs Modülü üzerinden e-Okul bilgileri ile ya da e-Devlet girişini kullanarak kurs başvurusu yapar.

Açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi açık öğretim okulu kullanıcı adı ve şifresi ile kurs başvurusunda bulunabilirler.

Kursiyerler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi e-Kurs Modülünün kendilerine otomatik oluşturduğu şifreler ile kurs başvurusunda bulunabilirler.

Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından tercihte bulunarak başvuru yapar.

KİMLER E-KURS BAŞVURUSU YAPABİLİYOR?

5'inci sınıftan başlayarak 12. sınıfa kadar tüm öğrenciler kurslardan faydalanabilecek. Mezun öğrenciler de istemeleri halinde kurslara dahil olabilecek.

5,6,7,9,10,11. sınıf öğrencileri, haftalık 5 ders ve 12 saat,

8. sınıf öğrencileri, haftalık 6 ders ve 18 saat,

12.sınıf ve mezun öğrenciler, haftalık 6 ders ve 24 saat eğitim görebilecek.