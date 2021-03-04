MEB'den yeni karar! 81 ile gönderildi, belge ile...

c) Bakanlık Makamının 27.08.2020 tarihli ve 16833931-20-E.11488412 sayılı Onayı.

Bu normalleşme sürecinde personelden;

- Yöneticiler hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde olanlar,

- Hamile personelin gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde, idari izinli sayılacaktır.

Bu kapsamda, idari izinli sayılanlar;

- Bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak, bunların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacaktır.

- Bu personel, amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacaktır.

- İlgili birim tarafından gerekli tedbirler alınarak uzaktan çalışma yöntemiyle çalıştırılabilecektir.

- Hizmetlerine ihtiyaç duyulduklarında çağrıldıkları anda görevlerine döneceklerdir.