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MEB'den son dakika YKS ve LGS açıklaması!

AA |  02 Aralık 2020 Çarşamba - 9:41 | Son Güncelleme : 02 12 2020 - 9:49

Milli Eğitim Bakanlığı LGS ve YKS sınavları ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında "LGS ve YKS gibi merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır" dedi.


Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi  (LGS) kapsamındaki merkezi sınav ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi  sınavların kapsamında bir değişikliğin söz konusu olmadığını, öğrencilerin tüm  müfredattan sorumlu tutulacağını bildirdi.  Bakanlıktan yapılan açıklamada, "LGS ve YKS gibi merkezi sınavların  kapsamında şu anda bir değişikliğin söz konusu olmadığı" duyuruldu.
Açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp  öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki  aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar  değerlendirilebilecektir. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar  sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir. Ölçme,  Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kaynak desteklerini  artıracaktır. Daha önce de olduğu gibi her ay örnek soru kitapçıkları  yayımlanmaya devam edecektir. Ayrıca bu sene her ay 8. sınıf öğrencilerine  yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacaktır. Öğrencilerin örnek soruları ve  sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri özellikle tavsiye  edilmektedir."
 

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