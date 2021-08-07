MEB 2021 Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) kılavuzunu yayınladı! İşte AKS sınav tarihi!

MEB duyurdu. Sözleşmeli öğretmenlerin katılacağı Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) başvuru kılavuzu yayımlandı. MEB'ten yapılan açıklamada, Covid 19 salgını nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alınan tedbirler doğrultusunda ileri bir tarihe ertelenen Adaylık Kaldırma Sınavı 5 Eylül 2021 Pazar günü yapılacağı belirtildi. Peki, Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) 2021 ne zaman? Adaylık Kaldırma Sınavı için başvuru alınacak mı? AKS başvuru kılavuzu, Adaylık Kaldırma Sınavı konuları ve çıkmış sorular...

MEB kadrolarında görev yapan aday sözleşmeli öğretmenlerin katılacağı Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) başvuru kılavuzu yayınlandı. MEB tarafından yayınlanan duyuruda, 25 Nisan 2021 tarihinde yapılması planlanan ancak Covid 19 salgını nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alınan tedbirler doğrultusunda ileri bir tarihe ertelenen Adaylık Kaldırma Sınavı 5 Eylül 2021 Pazar günü yapılacağı belirtildi. İşte MEB 2021 Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) kılavuzu ve Adaylık Kaldırma Sınavı konuları ve çıkmış sorular...

Aday (sözleşmeli/kadrolu) öğretmenlerin, Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) tarihi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) başvuru kılavuzunu yayınladı.

ADAYLIK KALDIRMA SINAVI (AKS) KILAVUZU YAYINLANDI!

MEB tarafından yapılan açıklamada, "25 Nisan 2021 tarihinde yapılması planlanan ancak Covid 19 salgını nedeniyle Bakanlığımızca alınan tedbirler doğrultusunda ileri bir tarihe ertelenen Adaylık Kaldırma Sınavı 5 Eylül 2021 Pazar günü saat 10.00'da yapılacaktır." denildi. Açıklamada ayrıca 25 Nisan 2021 tarihli Sınava ücret yatıran aday (sözleşmeli/kadrolu) öğretmenler tekrar ücret yatırmayacakları ve kılavuz hükümleri gereği sınava katılacakları uyarısı yapıldı.

Adaylık Kaldırma Sınavına (AKS) giriş şartlarını taşıyan ve sınav ücretini yatıran aday öğretmenler, herhangi bir başvuru alınmaksızın, giriş belgeleri düzenlenerek sınava alınacaklar.

AKS 2021 NE ZAMAN?

Sınav (AKS) 05 Eylül 2021 Pazar Günü Saat: 10.00’da 81 il merkezinde yazılı olarak tek oturumda yapılacak. Sınava girmeye hak kazandığı hâlde kabul edilebilir belge ile ispatı mümkün mazeretleri (askerlik ve doğum vb. sebepler ile görevde olmayan) nedeniyle sınava katılamayan aday öğretmenler göreve başlamalarından sonra yapılacak olan ilk sınava alınacak.

AKS SINAV TAKVİMİ

SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

Sınava girecek aday öğretmenlerin (sözleşmeli/kadrolu);

a. Performans değerlendirmesi sonucunda başarılı olmaları,

b. Sınav tarihinde bir yıl fiilen çalışma şartını tamamlamış olmaları,

c. Sınava giriş ücretini süresi içinde yatırmış olmaları, gerekiyor.

AKS SINAV ÜCRETİ

Sınava girecek adaylar, sınav ücreti olarak KDV dâhil 140 (yüzkırk)TL' yi; MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile T.C. Ziraat Bankası , Türkiye Vakıflar Bankası veya Türkiye Halk Bankasından herhangi birine, ATM aracılığı veya bu bankaların internet bankacılığı ile “MEB ADAY ÖĞRETMENLERİ (SÖZLEŞMELİ/KADROLU) AKS” adı altında 06-15 Ağustos 2021 tarihleri arasında yatıracaklar. Ayrıca, tüm banka kartları ile https://odeme.meb.gov.tr/ internet adresinden de ödeme yapılabilecek. 25 Nisan 2021 tarihli Sınava ücret yatıran aday (sözleşmeli/kadrolu) öğretmenler tekrar ücret yatırmayacak. Sınav ücretini süresi içerisinde yatırmayan aday öğretmenler (sözleşmeli/kadrolu) sınava alınmayacak.

AKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sınav giriş şartlarını taşıyan ve sınav ücretini yatıran aday öğretmenler için fotoğraflı sınav giriş belgesi düzenlenerek 27 Ağustos 2021 tarihinde www.meb.gov.tr adresinde yayımlanacak. Ayrıca Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) için adaylardan başvuru alınmayacak ve sınav giriş belgesi posta yolu ile gönderilmeyecek.

MEBBİS kayıtlarına göre engel durumu bulunan ve sınav esnasında ÖDSGM tarafından sınav tedbir hizmeti verilmesi gereken adaylar, MEBBİS Aday Öğretmen modülünde “yazılı sınavda almak istediği hizmet” seçenekleri arasından almak istediği hizmeti (hiçbir hizmet istemese dahi) 13 Ağustos 2021 tarihine kadar seçerek; bir çıktı alıp imzalayarak okul müdürlüğüne teslim edecekler.