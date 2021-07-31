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Mavi kategoriye geçen Aydın'da kritik uyarı

AA |  31 Temmuz 2021 Cumartesi - 17:08 | Son Güncelleme : 31 07 2021 - 17:08

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "sarı" kategoriden "mavi"ye geçen kentte, vatandaşlara tedbirlere harfiyen uymaya devam edilmesi çağrısı yaptı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Aydın'da  en az bir doz Kovid-19 aşılanma oranının yüzde 75'in üzerine çıktığını  belirterek, "Aydın'ın kararı mavi." ifadesini kullandı.
 
En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il arasındaki  Aydın'da aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
 
"Temennimiz daha iyi bir boyuta ilimizi taşıyabilmek"
Vali Aksoy, bu başarının nasıl sağlandığını ve salgının sona ermesi  için yürütülen çalışmaları AA muhabirine anlattı.
 
Koronavirüsle mücadele konusunda tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği  içerisinde çalıştıklarını ifade eden Aksoy, "Temennimiz daha iyi bir boyuta  ilimizi taşıyabilmek. Özellikle maske, mesafe ve hijyen konularına herkesin büyük  bir titizlikle uyması büyük önem taşımaktadır." dedi.
 
Salgınla mücadeledeki en önemli unsurun aşı olduğuna işaret eden  Aksoy,  sırası gelen herkesin aşı olması gerektiğini dile getirdi.
 
Aşılama ve alınan tedbirlerle kentin "mavi" kategoriye geçtiğini  vurgulayan Aksoy, bu konuda duyarlılık gösteren Aydın halkına teşekkür etti.
 
Aksoy, salgın bitene kadar çalışmalara ara verilmeden devam  edileceğini belirterek, şöyle konuştu:
"Mavi kategoriye geçmiş durumdayız 75,2 ile. Hedefimiz bunu daha üst  sıralara taşımak. Mücadeleyi sürdürerek daha iyi bir noktaya taşıyacağız. Aydın  olarak sağlık ekiplerimizin daha rahat çalışmaları için Kovid destek birimi  oluşturduk. Sağlık Müdürlüğümüze araç temin ederek, alanda daha sağlıklı  çalışmalarına imkan sağladık. Özellikle Efeler, Nazilli ve Söke’de üç ayrı birim  oluşturarak onların da çevresindeki ilçelere hizmet sunabilecekleri bir birim  oluşturup yapılan çalışmaları destekledik."
 
Her noktaya aşı ekibi
Mutasyonlu vakaları Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlara  yerleştirerek hastalığın bulaş hızını azalttıklarını dile getiren Aksoy, "Her  noktada seyyar aşı ekibi oluşturduk, vatandaşlarımıza her türlü aşı yapılabilecek  ortamı hazırladık. Vatandaşlarımızın olduğu her noktaya ekiplerimizi göndererek  aşılarını yapıyoruz." dedi.
 
Vatandaşların rehavete kapılmaması gerektiğini ifade eden Aksoy,  "Kontrolü normalleşme süreci toplumumuzda sanki bitmiş gibi bir duyguya neden  olmuş olabilir. Ancak henüz bitmedi. Özellikle mutasyonlu vakalar karşımıza  çıkabiliyor. Bu konuda vatandaşlarımızdan büyük bir duyarlılık içerisinde  kurallara uymalarını istirham ediyorum. Hep birlikte mücadeleyle bunu  başaracağız." diye konuştu.
 
Aşı yaptıran vatandaşlardan Latif Yılmaz (62), sistemin çok iyi  işlediğini, aşı olmaya adeta koşarak geldiğini söyledi.
 
İlk doz aşısını yaptıran Ozan Bacak da salgının bitmesi ve hayatın  normale dönmesi için aşılanmanın şart olduğunu ifade etti.
 

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