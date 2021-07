Mavi kategoriye geçen Aydın'da kritik uyarı

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il arasındaki Aydın'da aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

"Temennimiz daha iyi bir boyuta ilimizi taşıyabilmek"

Vali Aksoy, bu başarının nasıl sağlandığını ve salgının sona ermesi için yürütülen çalışmaları AA muhabirine anlattı.

Koronavirüsle mücadele konusunda tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde çalıştıklarını ifade eden Aksoy, "Temennimiz daha iyi bir boyuta ilimizi taşıyabilmek. Özellikle maske, mesafe ve hijyen konularına herkesin büyük bir titizlikle uyması büyük önem taşımaktadır." dedi.

Salgınla mücadeledeki en önemli unsurun aşı olduğuna işaret eden Aksoy, sırası gelen herkesin aşı olması gerektiğini dile getirdi.

Aşılama ve alınan tedbirlerle kentin "mavi" kategoriye geçtiğini vurgulayan Aksoy, bu konuda duyarlılık gösteren Aydın halkına teşekkür etti.

Aksoy, salgın bitene kadar çalışmalara ara verilmeden devam edileceğini belirterek, şöyle konuştu:

Her noktaya aşı ekibi

Mutasyonlu vakaları Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlara yerleştirerek hastalığın bulaş hızını azalttıklarını dile getiren Aksoy, "Her noktada seyyar aşı ekibi oluşturduk, vatandaşlarımıza her türlü aşı yapılabilecek ortamı hazırladık. Vatandaşlarımızın olduğu her noktaya ekiplerimizi göndererek aşılarını yapıyoruz." dedi.