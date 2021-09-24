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Mavi dil alarmı! 8 köy karantinaya alındı...

AA  |  24 Eylül 2021 Cuma - 12:04 | Son Güncelleme : 24 09 2021 - 12:04

Koronavirüs salgını ve varyantlarıyla mücadele sürerken, Edirne’den korkutan bir haber geldi. Küçük baş ve büyük baş hayvanlarda görülen ‘mavi dil’ hastalığı nedeniyle 8 köyde hastalığın yayılmasını önlemek için karantina uygulandı.


Edirne'de, küçük baş ve büyük baş hayvanlarda görülen  "mavi dil" hastalığı nedeniyle 8 köyde hastalığın yayılmasını önlemek için  karantina uygulanıyor.
 
Kentteki bir köyde besiciler, kan emen sineklerle bulaşan sığırların  yanı sıra diğer geviş getirenlerde de görülen viral enfeksiyöz bir rahatsızlık  olan mavi dil hastalığından şüphelenince durumu Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğüne  bildirdi.
 
Köye gidip hayvanlardan örnek alan ekipler, gerekli aşı ve tedavi  çalışmalarını gerçekleştirdi.
 
 
Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla mavi dil hastalığı görülen  köylerde ve 10 kilometre çevresinde yer alan köylerde karantina başlatıldı. Buna  göre, Azatlı, Abalar, Orhaniye, Karakasım, Doyran, Elçili, Tayakadın ve  Üyüklütatar köylerine hayvan giriş-çıkışı geçici süreyle durduruldu.
 
Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri hastalığın kontrol altında  olduğunu belirtti.
 
Öte yandan Havsa Belediyesi de söz konusu köylerden getirilen  hayvanların bölgenin önemli hayvan pazarlarından Havsa Belediyesi Hayvan  Pazarı'na alınmayacağını duyurdu.

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