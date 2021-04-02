Kurulduğu 2003 yılından bu yana finansal teknoloji sektöründe hizmet veren Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin halka arz talebi kabul edildi. SPK'dan onay alan Matriks halka arz talep toplama 30-31 Mart tarihlerinde gerçekleşti. Matriks’in halka arzında, 7 milyon 419 bin 980 TL nominal değerli sermayenin yüzde 38,05’ine karşılık gelen paylar halka arz edildi. Peki, Matriks ne zaman borsada işlem görecek? Matriks borsa kodu nedir? Matriks hisse fiyatı nedir? İşte Matriks ile ilgili detaylar...
MATRİKS BE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?
Bankacılık ve finans alanında faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşların; piyasalara ilişkin veri, haber, analiz, emir iletimi ve portföy izleme ihtiyaçlarına yönelik çözümler ile bu firmaların altyapı ihtiyaçlarına ilişkin yazılımlar üreten Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş., halka arz edilmesinin ardından borsada işlem görmeye başlayacak.
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MATRİKS HALKA ARZ BORSA KODU
Yatırımcılar, 30-31 Mart tarihlerinde Garanti BBVA Yatırım ve tüm aracı kuruluşlardan ‘MTRKS.HE’ koduyla talepte bulundu.
MATRİKS HALKA ARZ HİSSE FİYATI
30-31 Mart tarihlerinde talep toplanacak halka arzda, pay başına satış fiyatı 28 TL olarak belirlendi.
Matriks’in halka arzında, 7 milyon 419 bin 980 TL nominal değerli sermayenin yüzde 38,05’ine karşılık gelen paylar halka arz edildi.
Borsa İstanbul'da gerçekleşen halka arz talep toplama sürecinde eşit dağıtım ile 11 lot dağıtıldığı öğrenildi. Matriks halka arz talep toplama sürecinde 308 TL ve üzeri yatırım yapan tüm yatırımcıların halka arza katıldığı kabul edildi.