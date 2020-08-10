Masterchef yarışmacı kadrosuna kimler seçildi? 2020 Masterchef'in ilk 8 yarışmacısı belli oldu!

Masterchef 2020 sezonunun 16 yarışmacısının belli olacağı elemeler devam ediyor. Verilen sürede en iyi tabağı çıkaran 6 kişi final oyununda karşı karşıya geliyor. Bu zamana kadar oynanan oyunlarda Masterchef'in 16 kişilik kadrosuna 8 kişi girmeye hak kazandı. Peki, Masterchef yarışmacı kadrosuna kimler seçildi? İşte 2020 Masterchef yarışmacıları...

Masterchef 2020 sezonunun yarışmacı elemeleri devam ediyor. Masterchef'te yarışacak 16 yarışmacının ilk 8 kadrosunu belli oldu. Bugün Masterchef jürileri, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'ya en iyi tabağı sunan iki yarışmacı Masterchef'te yer alacak. Peki, Masterchef yarışmacı kadrosuna kimler seçildi? İşte 2020 Masterchef yarışmacıları...

MasterChef Türkiye’de ana kadro şekillenmeye başladı. İlk gruptan seçilecek sekiz kişiden 8 yarışmacı belli oldu. Günler ilerledikçe kalan yarışmacıların şansı azalırken MasterChef Türkiye’de heyecan artıyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE ANA KADROSUNA SEÇİLEN YARIŞMACILAR KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye’de 3 Temmuz Pazartesi günü final turu başladı. Üçlü düelloları geçen 28 kişi, iki gruba ayrıldı. İlk grupta yer alan 14 kişiden ilk günün kazanan ismi Serhat Doğramacı oldu ve adını MasterChef 2020 ana kadroya yazdırdı. Sonraki günlerde sırasıyla Duygu Acarsoy, Özgül Coşar, Emir Elidemir, Ayyüce Kamit, Sedat Tuncer, Esra Tokelli ve Furkan Yalçın günün en başarılı ismi olarak isimleri yazılı önlüğü alıp MasterChef Türkiye ana kadrosuna girmeyi başardılar.

2020 MASTERCHEF İLK 8 KADROSU

1. Serhat Doğramacı

2. Duygu Acarsoy

3. Özgül Coşar

4. Emir Elidemir

5. Ayyüce Kamit

6. Sedat Tuncer

7. Esra Tokelli

8. Furkan Yalçın

MASTERCHEF TÜRKİYE’DE ANA KADRO YARIŞMACILARI NASIL BELİRLENİYOR?

MasterChef Türkiye’de bu sene başvuran sayısının çok olması nedeniyle eleme tur sayısı artırılmak zorunda kalındı. Yüz bin kişinin başvurduğu yarışmada ilk turda yarışmacılar, kendi seçtikleri yemekler ile şeflerin onayını almaya çalıştı. Bu turda en az iki şeften evet oyu alan yarışmacı, üçlü düello turuna çıktı. Üçlü düello turunda ise şefler, yarışmacıları bir yemek ismi söylediler. Verilen süre sonunda en iyi tabağı hazırlayan yarışmacı ise final turuna kaldı. Son final turuna kalan bu şekilde 28 yarışmacı belirlenmiş oldu.