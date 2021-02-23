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Maskesiz sokakta

23 Şubat 2021 Salı - 13:21 | Son Güncelleme : 23 02 2021 - 13:21

Ece Sükan, hafta sonu sokağa çıkma yasağında Kuruçeşme’de objektiflere takıldı.


Alışverişe gittiğini söyleyen tasarımcının, maske takmaması ise dikkat çekti. Soruları yanıtsız bırakan Sükan, gazetecilere selam vermekle yetindi.
 
Mesut Yılmaz/Milliyet

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