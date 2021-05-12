Mars'ta Perseverance'tan mesaj var: Zamanı geldi...

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nden (NASA) yapılan açıklamada, Mars uzay aracı Perseverance’ın robotik kolunun, bir zamanlar göl olan eski kraterin tabanını incelemeye başlayacağı belirtildi.

NASA’dan yapılan açıklamada, Mars uzay aracı Perseverance’ın robotik kolunun, bir zamanlar göl olan eski kraterin tabanını incelemeye başlayacağı bildirildi.

Son zamanlarda, Ingenuity Mars helikopteri için bir iletişim üssü olarak hizmet veren ve helikopterin uçuşlarını belgelemekle meşgul olan Perseverance uzay aracının aynı zamanda Jezero kraterinin yüzeyinde bulunan kayalara da odaklandığı ifade edildi.

PERSEVERANCE: SAHA FOTOĞRAFÇILIĞINDAN BİLİM ARAŞTIRMACISINA GEÇİYORUM

Sosyal medya üzerinden, Perseverance uzay aracına dair yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Zamanı geldi: Saha fotoğrafçılığından bilim araştırmacısına geçiyorum. Bu eski göl yatağında hiç yaşam oldu mu? Getirdiğim cihazlar avın başlamasına yardımcı olacak. Ben görev üzerindeki bir robotum”

GÖLÜN NE ZAMAN OLUŞTUĞUNA VE KURUDUĞUNA DAİR ÇİZELGE OLUŞTURMAYA YARDIMCI OLACAK

Elde edilecek bilgilerin bilim insanlarına, oradaki gölün ne zaman oluştuğuna, ne zaman kuruduğuna ve kraterde uzun süre önce oluşan deltada ne zaman tortu birikmeye başladığına dair bir zaman çizelgesi oluşturmalarına yardımcı olacağı ifade edildi.

Ayrıca bu zaman çizelgesini anlamanın, antik mikropların bir kaydını korumuş olması muhtemelen ve görevde daha sonra toplanacak olan kaya örneklerinin tarihlendirilmesine yardımcı olacağı belirtildi.

ARAÇTAKİ CİHAZLAR KRATER HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİLMESİNE OLANAK TANIYOR

Aracın robotik kolunun ucundaki WATSON adlı bir kameranın kayaların ayrıntılı fotoğraflarını çektiği ve aracın 'kafasındaki' Mastcam-Z görüntüleyiciyi oluşturan bir çift yakınlaştırılabilir kameranın da araziyi incelediği belirtildi.

Bu cihazlar ve diğerlerinin, bilim insanlarının Jezero krateri hakkında daha fazla bilgi edinmesine ve daha derinlemesine incelemek isteyebilecekleri alanlara yönelmelerine olanak tanıdığı bildirildi.

“HER KAYA TÜRÜ FARKLI BİR HİKAYE ANLATIR”

Yapılan açıklamada, “Bilim insanlarının cevaplamak istediği önemli soru: Bu kayaların tortul (kumtaşı gibi) veya magmatik (volkanik aktiveden oluşan) olup olmadığı. Her kaya türü farklı bir hikaye anlatır. Bazı tortul kayalar, biyolojik imzaları veya geçmiş yaşam belirtilerini korumak için daha uygundur. Öte yandan magmatik kayalar, bilim insanlarının bir bölgenin nasıl oluştuğuna dair doğru bir zaman çizelgesi oluşturmalarına olanak tanıyan daha hassas jeolojik saatlerdir” ifadelerine yer verildi.