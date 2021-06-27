Marmaris'te büyük yangın! 'Çevre illerden destek geliyor'

Yangının yerleşim yerleri için bir tehdit oluşturmadığı, söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Yangın, plajlardan denize girenler tarafından endişeyle izlendi.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çaba yoğun gösteriyor.

VALİ'DEN AÇIKLAMA: ÇEVREDE İLLERDEN YARDIM GELİYOR

Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 4 helikopterin yanı sıra çevre illerden gelen 6 helikopter, arazözler, dozerler, su tankerleri ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale ediliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, AA muhabirine, yangına çok sayıda ekiple müdahale edildiğini ve alevlerin kontrol altına alınmaya çalışıldığını belirterek, "Bölgede etkili olan rüzgar, söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Ekipler, rüzgarın yön değiştirmesine göre hareket ediyor. Çevre ilçe ve illerden çok sayıda takviye ekip yangın bölgesine geliyor." dedi.

Bu arada her noktadan görülebilen duman , ilçenin üzerinde tabaka oluşturdu.