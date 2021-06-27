Marmaris'te büyük yangın! 'Çevre illerden destek geliyor'

Marmaris ile İçmeler kara yolu üzerindeki Pamucak mevkisinde orman alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak etkisini artırırken, ihbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler karadan ve havadan yangına müdahale etti.
Yangının yerleşim yerleri için bir tehdit oluşturmadığı, söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Yangın, plajlardan denize girenler tarafından endişeyle izlendi.
Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çaba yoğun gösteriyor.
VALİ'DEN AÇIKLAMA: ÇEVREDE İLLERDEN YARDIM GELİYOR
Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 4 helikopterin yanı sıra çevre illerden gelen 6 helikopter, arazözler, dozerler, su tankerleri ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale ediliyor.
Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Muğla Valisi Orhan Tavlı, AA muhabirine, yangına çok sayıda ekiple müdahale edildiğini ve alevlerin kontrol altına alınmaya çalışıldığını belirterek, "Bölgede etkili olan rüzgar, söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Ekipler, rüzgarın yön değiştirmesine göre hareket ediyor. Çevre ilçe ve illerden çok sayıda takviye ekip yangın bölgesine geliyor." dedi.
Bu arada her noktadan görülebilen duman, ilçenin üzerinde tabaka oluşturdu.
MARMARİS'TE TERSANEDE YANGIN; 3 TEKNE YANDI
Bozburun Mahallesi'ndeki bir yatçılık firmasında, saat 07.00 sıralarında, tamir için bekleyen 35 metrelik teknede yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Tersane çalışanları ve çevredekiler durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, tersanedeki 2 fiber tekneye de sıçradı. Tersanedeki yanıcı maddeler nedeniyle alevler daha da büyüdü. Tersane çalışanları, korkuya neden olan yangında, kepçeyle denizden su alıp, alevlere ilk müdahaleyi yaptı.
Bu sırada gelen itfaiye de su sıkıp alevlere müdahalede bulundu. Alevlerin yakındaki diğer tersanelere sıçramaması için itfaiye yoğun çaba sarf etti. Alevler 3 saatte, diğer tersanelere sıçramadan söndürüldü. İlk yangın çıkan tekne tamamen, 2 fiber tekne ise kısmen yanıp kullanılmaz hale geldi. Tersanede de büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, tekneler ve tersanedeki zararın boyutunun toplam 2 milyon dolar civarında olduğu bildirildi.