Tüm Türkiye'nin gözü kulağı Antalya Manavgat 'ta çıkan yangında... Yürekleri dağlayan yangın dün öğle saatlerinde başladı ve kısa sürede bir çok mahalleye yayıldı. Turizm cennetinin alevlere teslim olması Türkiye'de şok etkisi yarattı. Acı bilançoyu Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıkladı. Sabah saatlerinden itibaren Türkiye, Manavgat yangını ile ilgili gelen haber leri araştırıyor. Manavgat yangını kontrol altına alındı mı? Manavgat yangınında son durum ne? Manavgat yangın söndürüldü mü? Manavgat yangını neden çıktı? İşte Manavgat yangını ile ilgili tüm detaylar...

MANAVGAT YANGINININ ACI BİLANÇOSU

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün saat 12.05'te başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışıyor. Türkiye'yi dehşete düşüren felaket nedeniyle Yeniköy, Evrenseki, Bahçelievler ve Sarılar mahalleleri boşaltılırken, yangın yerleşim bölgelerine de sıçradı.

Birçok ev, sera, tarım alanı küle dönerken, çok sayıda hayvan da yangın nedeniyle öldü. Saatlerin ilerlemesiyle facianın boyutları gözler önüne serilirken, yangında hayatını kaybeden insan olmaması şimdilik tek sevindirici haber...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Antalyalı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yangın bölgesinde incelemelerde bulunuyor. Bakanlar ve yetkililer bölgede yaşanan son dakika gelişmelerini kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.

MANAVGAT YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI MI?

Saat 05.33'te Antalya'da bie bölgede daha yangın çıktı. Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Manavgat ilçesi Oymapınar Barajı çevresine kadar geldi.

Yangın nedeniyle Akseki'nin Kepezbeleni Mahallesi ile Manavgat ilçesine bağlı Karavca, Güzelyalı, Saraçlı, Çeltikçi ve Ulukapı Mahalleri'ndeki bazı evler boşaltıldı.

Yangına müdahale farklı noktalarda hala devam ediyor.

MANAVGAT YANGININDA SON DURUM NE?

Yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini aktaran Bakan Pakdemirli'nin konuşması şöyle:

Şu an sahada ne işe, ne yemek ne de başka bir şey için herhangi bir ihtiyaç yok. Vatandaşlar genelde akrabalarına, hısımlarına dağılmış durumda.

AFAD'dan Kızılay 'dan yardımın bekleyen bir vatandaş yok. Yanan alan 600 hektar, bunun üç dört misline çıkacağını öngörüyoruz. Bunlar ölçümlerden sonra birkaç hafta sonra çıkıyor genelde.

MANAVGAT YANGINI NEDEN ÇIKTI?

Yangının çıkış nedeniyle alakalı soruşturma sürüyor. Netlik kazanan bir durum yok. Şu anda birincil amacımız yangın ve yangınların sürdürülmesidir.

Çolaklı'da elektriklerin kesik olması nedeniyle vatandaşlar karanlıkta evlerinin önünde bekleyişlerini sürdürüyor. Bazı vatandaşlar ise yol kenarından alevleri tedirgin bakışlarla seyretti.

Çolaklı Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Aktaş, hayvanlarının yanında beklediğini söyledi. Sabaha kadar ahırdaki keçi ve ineklerini korumak için uyumayacağını belirten Aktaş, "Korktuk ama mal da canın yongası. Mecburen onları bekleyeceğim. Başka bir şeyimiz kalmadı" dedi.

Öte yandan, yanan alana çok yakın noktada muz seralarının olduğu, yangının rüzgarın da etkisiyle birlikte seralara doğru ilerlediği görüldü.

Manavgat'taki orman yangını devam ederken DHA Muhabiri Alparslan Çınar ve kameraman Burak Yalman canlı yayında büyük tehlike atlattı.

DHA ekibi, yangında son durumu aktarırken yoldan geçen beton mikseri elektrik tellerine takıldı. Muhabir Çınar ve kameraman Yalman, kopan telleri son anda fark ederek kurtuldu.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede dört farklı noktada meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Manavgat ilçesinde 28/07/2021 günü öğle saatlerinde ilçenin farklı noktalarında başlayan orman yangınlarının yerleşim yerlerine sıçraması, bazı evlerin zarar görmesi ve birçok vatandaşımızın yaralanması üzerine Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığımızca olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır.

Başsavcılığımızın talimatı ile orman yangınlarının başladığı ve güzergahındaki yerlerle ilgili kamera görüntülerinin tespiti ile diğer delillerin araştırılmasına devam edilmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir.

ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Manavgat'taki yangın) Olay tüm boyutlarıyla araştırılarak yangında zarar gören vatandaşlarımıza her türlü destek sağlanacaktır."

SAĞLIK BAKANI KOCA DUYURDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Manavgat'ta çıkan yangından 62 kişinin etkilendiğini açıkladı. Bakan Koca'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "3’ü yanık, 2’si kırık, 57’siyse dumana maruz kalma sebebiyle tedavi altına alındı. 112 ambulanslarımız, mobil komuta aracımız, UMKE ekiplerimiz olay yerinde. Devlet Hastanemizin tahliyesi söz konusu değil. Hepimize büyük geçmiş olsun."

BAKANLAR SON GELİŞMELERİ PAYLAŞTI

Bakan Pakdemirli, Bakan Nuri Ersoy ve Bakan Çavuşoğlu, helikopterle bölgeyi gezdikten sonra gazetecilere son gelişmeleri aktardı:

Bakan Pakdemirli, sekiz saattir yangınla mücadele edildiğini ancak hala kontrol altına alınamadığını belirterek, tahliye edilen mahalle sayısının 5 olduğunu bildirdi. Yavrudoğan Mahallesi'nde de sekiz evin zarar gördüğü yönünde bilgi geldiğini ve bu mahalleyi de boşalttıklarını aktardı.

Bir arazözün devrildiğini ve üç kişinin yaralandığını anımsatan Pakdemirli, "Şu an itibarıyla hastanedeki dumandan etkilenen vatandaşlarımızın iki kişi hariç hepsi taburcu oldu. Can kaybı olmaması bizim için sevindirici. Tabi gece boyunca da mücadelemiz yangını bir an evvel kontrol altına almak ve soğutma çalışmalarına başlamak için devam ediyor olacak" dedi.

Pakdemirli, "Evleri boşaltılan vatandaşların hepsinin konaklanması ayarlandı. 700 civarında konaklamayla ilgili odamız mevcut. Ancak şu ana kadar bir başvuru yok. Buradan da bilgilendirme yapalım. Evlerini tahliye eden vatandaşlarımız, Manavgat'ta kriz masasına uğrarlarsa kendi konaklamalarıyla ayarlama yapılacak" diye konuştu.

CAN KAYBI YOK!

Bakan Çavuşoğlu da yangına anında müdahale edildiğini, ekiplerin, cansiperane çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Yangının devam ettiğine değinen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Can kaybının olmaması sevindirici. İnşallah da olmaz. Dumandan zehirlenen vatandaşların durumu da iyi. Vatandaşın zararının telafisi yapılacak. Evi, serası ya da tarım ürünleri zarar görenlerin hepsinin telafisini yaparız, hepsini gideririz. İnşallah kısa süre içinde, umut ediyoruz ki bu gece yangın kontrol altına alınır, ondan sonra da gerekli çalışmaları yaparız."

ZAMANINDA MÜDAHALE NEDENİYLE...

Bakan Ersoy da çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, "Yangına tam zamanında, çok fazla ekipmanla müdahale edildiği için turizm bölgelerine ulaşmadı. Yerleşim yerlerine uzak bölgelerde seyrediyor" ifadesini kullandı. Bakan Ersoy şunları söyledi:

"Hem yerleşim yerleri hem de turizm merkezinden uzaklaşmaya başladı yangın. Rüzgar da hızını keserse yangının kontrol altına alınabileceğini düşünüyoruz. Gece de arkadaşlarımızın çalışmaları devam edecek. Ümidimiz yangın sıçramadan yangını kontrol altına alabilmek."