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Mali'de yola döşenen mayın patladı: 13 ölü

AA |  25 Ocak 2018 Perşembe - 21:39 | Son Güncelleme : 25 01 2018 - 21:39

Mali'nin Boni kentinde, yola döşeli mayının üzerinden geçen minibüsteki 13 kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.


Yerel basında çıkan haberlere göre, Boni bölgesi yetkililerinden  Mahmud Traore, yaptığı açıklamada, kentte düzenlenen bir fuara katılmak üzere  Burkina Faso'dan gelen tüccarları taşıyan minibüsün mayınlı araziye girdiğini  belirtti.
 
Traore, aracın terör gruplarının araziye döşedikleri mayının üzerinden  geçmesi sonucu meydana gelen patlamada 13 kişinin öldüğünü, bir kişinin ağır  yaralandığını ifade etti.
 
Güvenlik kaynakları, mayınların bölgedeki ayrılıkçı gruplar tarafından  döşendiğini kaydetti.
 
Mali'de Kasım 2017'de kuzeydeki Ansongo bölgesinde fuar için yola  çıkan bir nakliye aracının mayın döşenmiş yoldan geçtiği sırada meydana gelen  patlamada 5 kişi yaşamını yitirmişti.
 
  
 

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Mali Boni minibüs mayın
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