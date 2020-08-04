Malatya'da 4,8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Pütürge'de saat 21:40'da 4.8, 18.30'da ise 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.37'de merkez üssü Malatya 'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

Meydana gelen bu depremin ardından saat 21:40'da 4.8, 18:30'da ise 4.4 büyüklüğünde, şiddetli iki deprem daha meydana geldi.