04 Ağustos 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.087 -3.53 EURO 8,1770 -0.19
USD 6,8990 -0.78 ALTIN 445,090 0.75
CANLI BORSA
TÜMÜ

Malatya'da 4,8 büyüklüğünde deprem

04 Ağustos 2020 Salı - 21:58 | Son Güncelleme : 04 08 2020 - 22:22

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Pütürge'de saat 21:40'da 4.8, 18.30'da ise 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.37'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.
 
Meydana gelen bu depremin ardından  saat  21:40'da 4.8, 18:30'da ise 4.4 büyüklüğünde, şiddetli iki deprem daha meydana geldi.
 
"Vatandaşlarımız ağır hasarlı binalara  kesinlikle girmesin" 
 
Malatya Valisi Aydın Baruş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm  Malatyalılara geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Ekiplerimizin sahadaki inceleme  ve araştırmaları sürüyor. Şu ana kadar bize intikal eden herhangi bir olumsuz  durum yok. Sarsıntılar devam ediyor. Vatandaşlarımız ağır hasarlı binalara  kesinlikle girmesin." dedi.
 
Vali Baruş, gelişmeleri yakından takip ettiklerini, AFAD ekiplerinin  bölgede vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladığını ifade etti.
 

ETİKETLER

Malatya AFAD Pütürge
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.