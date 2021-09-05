Makat çatlağına şifa olan besinler!

Kabızlık yaşayan kişilerde dışkılama sırasında basınç ve zorlama ile anüste çatlaklar ya da yırtıklar oluşur. Oluşan bu yırtıklara makat çatlağı (anal fissür) denir. Bu yırtıkların oluşmasına ve derinleşmesine neden olan en temel sebep kabızlık ve ishal ataklarıdır.

Sağlıklı, düzenli beslenmek ve bol bol lifli besinler tüketmek hem anal fissüre hem de aynı semptomlardan oluşan makat hastalıklarına iyi gelir. Makat çatlağına ne iyi gelir, makat çatlağı bitkisel tedavisi var mı diyenlere Proktoloji Uzmanı Dr. Yasir Gözü makat çatlağına şifa olan besinleri sizler için sıraladı.

• Lif oranı bol olan sebzeler tüketilmelidir. Bu besinler; karnabahar, brokoli, lahana, brüksel lahanası, havuç, kabak, ıspanak, patlıcan, fasulye, bezelye, pırasa, enginar, biber gibi suda çözülmeyen lif oranları çok yüksek olan sebzelerdir.

• Yeşil yapraklı sebzeler de bağırsak hareketinde yardımcı besinlerdir. Vitaminler, mineraller ve liflerle doludur ve kalorileri çok düşüktür. Salata yapımında bol bol tüketebileceğiniz besinler; kıvırcık, marul, mor lahana, yeşil soğan, kuru soğan, maydanoz, tere, turp, dereotu vb. sebzelerdir.

• Sağlıklı tatlı niteliğinde olan bol lifli meyveler tüketin. Erik, incir, kayısı, elma, armut, kivi, ananas, avokado, kavun gibi meyvelerin lif oranları çok yüksektir. Bu meyveleri kabuğu ile yemek kabızlığı önler. Mevsiminde olmayan meyvelerin kurusunu tüketebilirsiniz. Kuru kaysı, kuru incir, kuru elma gibi kuru meyveler sindirim sistemini düzenler.

• İyi huylu bakteriler arasında yer alan probiyotikler de bağırsak hareketini arttıran besinlerdir. Yoğurt ve kefir gibi probiyotik besinler bağırsakların hareketini artırır, bağırsakları temizler ve bağırsakların düzenli çalışmasına yardım eder.

• Tahıllı besinlerde lif açısından yüksek besinlerdir. Kepek, çavdar, bulgur, yulaf ezmesi, müsli ve tam buğday ekmeği gibi tahıl ürünleri tercih edilmelidir. Neredeyse üç öğün yediğimiz pirinç, makarna gibi besinlerinde artık kepeklisi bulunabilmektedir.

• Baklagiller de bağırsak hareketlerine yardımcı besinlerdir. Yeşil mercimek, kırmızı mercimek, esmer pirinç, bakla, fasulye, barbunya, soya fasulyesi, nohut, bezelye gibi baklalar lif açısından oldukça zengindir.

Bu besinler, sindirim sırasında dışkıyı yumuşatır ve ağırlığını artırarak bağırsak hareketlerini hızlandırır. Bağırsak düzenleyici özelliği olan bu lifler dışkılamayı kolaylaştırır, dışkılama sayısını arttırarak kabızlığı önler. Lifli besinler tokluk hissi yaratır, kolesterol düzeyini korur, kan şekeri artışını düzenler, sindirim sistemini harekete geçirerek bağırsak hareketlerinin hızlanmasına yardımcı olurlar.

Ancak lifli besinler dışında vücudun tavuk, et, balık, yumurta gibi tüketmesi gereken besinlere de ihtiyacı vardır. Bu besinleri yanında bol salata, su, yoğurt ya da kepekli ekmek ile tüketirseniz sindirimini kolaylaştırırsınız.