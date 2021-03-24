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Macron'dan akılalmaz iddia! 'Türkiye müdahale edecek'

AA |  24 Mart 2021 Çarşamba - 13:48 | Son Güncelleme : 24 03 2021 - 13:48

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türklerin, Fransa'da düzenlenecek bir sonraki seçimde müdahale girişimlerinin olacağını iddia etti.


Macron'un, France 5 televizyon kanalı ile yaptığı röportaj yayımlandı.  Bu röportaj, Macron'un, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 2 Mart'ta  video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yapıldı.
 
Türkiye'nin Fransa'nın ortağı olup olmadığı sorusuna yanıt veren  Macron, "Suriye bölgesinden tehlikeli kişiler geldiğinde güvenlik konusunda  ortaktır. Göç konusunda da ortaktır. İstediğimizi söyleyebiliriz ama Türkiye,  dünyada Suriye bölgesinden en çok sığınmacı bulunduran ülkedir." dedi.
 
 "Göç konusunda Türkiye ile çalışmamız gerekiyor"
 
Türkiye'de 3,5 milyon sığınmacının bulunduğunu ifade eden Macron, "Göç  konusunda Türkiye ile çalışmamız gerekiyor. Bir günde 'Sizinle çalışamayız,  diyalog yok.' dersek kapıları açarlar ve 3,5 milyon sığınmacı Avrupa'ya gelir.  (Türkiye'ye karşı) Katı tutum alsak da Türkiye ile çalışmamız gerekiyor." diye  konuştu.
 
Macron, Fransa'nın İslam ile ilgili sorunu olduğu bilgisini  paylaşmanın yanlış olduğunu anlatarak şunları söyledi:
 
"Geçen sonbaharda 'yalan politikası' yürütüldü. Devlet yalanı  söylendi. Bu yalan, Türk devletinin kontrol ettiği medyalar tarafından  paylaşıldı. Bu yalan aynı zamanda Katar tarafından kontrol edilen bazı kanallarda  da paylaşıldı. Fransa, birkaç hafta bölgedeki ülkeler tarafından yürütülen ve  medyalarca paylaşılan siyasi ve dini saldırıya maruz kaldı."
 
Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri  desteklediğini hiçbir zaman söylemediğini ifade eden Macron, Fransa'nın İslam ile  sorunu olmadığını, bunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da söylediğini  belirtti.
 
Erdoğan'ın yılbaşından bu yana yeniden diyalog yoluna girme isteğini  not aldığını ve bunun mümkün olduğuna inanmak istediğini kaydeden Macron, ancak  belirsizliklerin sürmesi halinde yeniden ilişkinin kurulamayacağını söyledi.
 
Diğer yandan, "Türkler tarafından bir sonraki seçimde müdahale  girişimleri olacak." ifadesini kullanan Macron, ayrıca Fransa'nın prensiplerinin  zayıflatılmaya çalışıldığını öne sürdü.
 
"Türkiye'ye karşı hiçbir düşmanlığım yok"
 
Macron, "Türkiye'ye karşı hiçbir düşmanlığım yok. Çok açık olarak ve  saygı duyarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile derin anlaşmazlıklar var." şeklinde  konuştu.
 
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de tek taraflı eylemler gerçekleştirdiğini  iddia eden Macron, Türkiye'nin NATO müttefiki olduğunu belirterek "Bir NATO  müttefikinin başka müttefiklere karşı tek taraflı eylemlerde bulunması normal mı?  Suriye'de DEAŞ'a karşı mücadele eden ortaklarımız, Türkiye tarafından saldırıya  uğradı." yorumunda bulundu.
 
Macron, Türkiye'nin NATO bünyesindeki yerinin açıklığa kavuşturulması  gerektiğini savundu.
 
Türkiye'nin Libya konusundaki taahhütlerini yerine getirmediğini öne  süren Macron, şunları söyledi:
 
"Birçok Avrupa ülkesinin yaklaşımı 'Türkiye'ye karşı sert davranmanın  riski bu ülkenin uzaklaşmasını görmek' şeklinde oldu. Bu konuda hassasım. Eğer  Avrupa Birliği (AB) barış istiyorsa bölgedeki iki güç olan Türkiye ve Rusya ile  zaman içerisinde diyalog halinde olmalı. Türkiye ile diyalog olmalı. Türkiye'nin  Avrupa'yı sırtını dönmemesi, dini aşırıcılığa yaklaşmaması ve daha tehlikeli  olabilecek veya bizim için olumsuz olacak jeopolitik tercihlerde bulunmaması  amacıyla her şeyi yapmak gerekiyor."
 
Macron, AB'nin Türkiye ile değil, bu ülkenin jeopolotik kararlarıyla  sorunu olduğunu savundu.
 
  
 
 

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