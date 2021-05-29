Maaşlarda yeni dönem başlıyor! İşçi işveren milyonları ilgilendiriyor...

Çalışan ve iş yeri sahibi herkes merak ediyordu. Yeni dönem başlıyor. Maaşlar ve mesaide eskiye dönüş. Kısa çalışma sonrası mesai ve maaşlarda normalleşme başlıyor.30 Haziran itibariyle sona ermesi beklenen kısa çalışma uygulaması sonrasında tüm işçiler normal mesai düzenine geçecek. Maaşlar tam olarak ödenecek, primler 30 gün üzerinden yatırılmaya başlayacak.

Pandemi döneminde milyonlara verilen 661 milyar liralık desteğin öne önemlilerinden birisi de kısa çalışma ödeneği oldu. Özellikle zorda olan, üretimi kısmen ya da tamamen durmuş bulunan işletmelerde çalışanların maaşlarını devlet ödedi. Bu sayede hem işçiler maaşsız kalmadı hem de işverenler bu zor zamanlarda işçisini kaybetmeyip önemli bir mali yükten de kurtulmuş oldu.Yasa gereği işçiler brüt maaşlarının yüzde 60'ını aldılar. Burada tavan ücret de brüt asgari ücretin yüzde 150'si olarak uygulandı.

Böylece işverenler rahat nefes alırken işçiler de parasız kalmadı. Kısa çalışma ödeneği süresi bu dönemde ihtiyaçlara göre birkaç kez uzatıldı.Son olarak da 30 Haziran'a kadar uzatılmış oldu. Kısa Çalışma Ödeneği bittikten sonra çalışanlar normal mesailerine dönerken iş verenler de önemli bir destekten yararlanacak.

PRİMLER YATIRILACAK

Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre kısa çalışma ödeneğinin bitmesinin ardından işçiler artık yarım çalışmadan tam gün çalışmaya dönmüş olacaklar. Kısa çalışma ödeneği alınan dönemde primler yatırılmazken 1 Temmuz 'dan itibaren sigorta primleri 30 gün üzerinden yatırılacak. Eksik ödenen maaşlar da tam olarak yatırılacak.

FESİH YASAĞIDA BİTİYOR

Bu arada kısa çalışma ödeneği 30 Haziran'da sona ererken fesih yasağı da bitecek. Ancak yine bu tarihe kadar işverenler çalışanlarını tek taraflı olarak ücretsiz izne gönderebilecek. Bu süre zarfında çalışanlar nakdi ücret desteğinden yararlanacak.

NE DEĞİŞECEK?

ÇALIŞANIN HAKLARI

*Kısa çalışma bitiminde normal çalışmaya ve mesai başlayacak

*Primleri 1 ay için 30 gün üzerinden yatırılır

*Maaşını işverenden ve sözleşmesinde yazan miktar üzerinden tam alır

*30 Haziran 2021 tarihine kadar işten çıkartılamaz

İŞVERENİN HAKLARI...

*Çalışanlar artık günlük 7.5 haftalık 45 saat üzerinden mesai yapar

*Kısa çalışmanın bittiği tarihten itibaren 6 ay süreyle prim desteği alır

*Bu sürede ödemeler günlük 44,72 TL aylık 1.341,56 TL olarak ödenir.

*Ödeme miktarı KÇÖ gün sayısı ile sınırlı tutulur.