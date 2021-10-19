Maaşınız kesilebilir! Yeni dönem! Artık değişiyor...

Araç fiyatlarındaki artış araba satın almak isteyenlerde ÖTV beklentisi yaratırken özellikle engelli vatandaşlara sağlanan ÖTV indirimi engelli ailelerince sıklıkla tercih edilen desteklerden biri. Ancak ÖTV indiriminden yararlanan engelli vatandaşlar dikkat! Maaşınız kesilebilir. ÖTV'den muaf araç alan engellilerin muhtaçlık aylıkları, Vakıflar Yönetmeliğinde Eylül ayında yapılan düzenleme gereğince kesilmeye başlandı.

Araç satın almak isteyen engelli vatandaşların yararlandığı ÖTV indirimi son yıllarda sıklıkla tercih edilen desteklerden biri. Engelli aileleri yasal düzenleme gereğince engelli bireyler adına ÖTV'den muaf araç alabiliyor. Ancak, bugüne kadar ÖTV indiriminden faydalanmayı mümkün kılan uygulama, 30 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Vakıflar Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle engelli aylıklarının kesilmesine neden oldu.

ENGELLİ AYLIĞI KESİLEBİLİR!

Memurlar.net'in haberine göre, 30 Eylül tarihli Vakıflar Yönetmeliğinde yapılan düzenleme gereğince engellinin üzerine kayıtlı lüks sınıf araç tespiti veya ruhsat sahibi oldukları aracın kasko veya rayiç değerinin bu Yönetmelikle verilen muhtaç aylığı miktarının 170 katını geçmesi halinde engelli aylığı kesilmeye başlandı.

ARAÇLAR GELİR GETİRMİYOR!

Engelli aileleri ise bu karara tepki gösteriyor. Engelli yakınları ÖTV'den muaf araçların genel olarak engelli bireylerin aileleri tarafından satın alınıp engellilerin hizmetinde kullanıldığı, araçların gelir getirici bir durumunun olmadığına dikkat çekiyor. Aileler ÖTV indirimine yönelik bu yönetmeliğin yeniden ele alınmasını istiyor.