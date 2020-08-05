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Lübnan'daki patlamada 6 Türk yaralandı! Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama

05 Ağustos 2020 Çarşamba - 11:28 | Son Güncelleme : 05 08 2020 - 11:28

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün meydana gelen patlamada 6 Türk vatandaşının yaralandığını belirterek, bunlardan 5'inin hafif yaralı olduğunu, ameliyat olan vatandaşın durumunun ise iyiye gittiğini bildirdi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Lübnan'daki patlamada  yaralanan vatandaş sayımız 6'ya yükseldi. 5'i hafif yaralı, ameliyat olan bir  vatandaşımızın da durumu iyiye gidiyor. Aileleriyle de iletişim halindeyiz."  açıklamasında bulundu.
 
Beyrut Limanı'nda dün patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı  depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü bir patlama  meydana gelmişti.
 
Lübnanlı yetkililer, 6 yıl boyunca bir depoda tutulan 2 bin 750 ton  amonyum nitratın Afrika'da bir ülkeye sevk edilmek istenirken infilak ettiğini  açıklamıştı.
 
Lübnan Kızılhaçı, Beyrut'ta meydana gelen patlamada can kaybının  100'e, yaralı sayısının da 4 bine çıktığını bildirmişti.

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