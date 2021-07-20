Lokum gibi kavurma tarifi! Yumuşak kavurma nasıl yapılır?

Kurban Bayramı'nda ister kahvaltıda olsun ister öğle veya akşam yemeğinde kavurma tüketmek bir gelenektir. Kurban Bayramında en çok tercih edilen kavurma etinin tadımlık ve keyif verecek porsiyonlarda tüketilmesi gerekiyor. Kurbanlıklarının kesim işlemlerini tamamlayanlar kavurma tariflerini araştırıyor. Peki, Kavurma nasıl yapılır? Yumuşak et kavurma nasıl yapılır? Saç kavurma tarifi nasıl yapılır? İşte lezzetli, lokum gibi kavurma tarifi!

Kurban Bayramı'nın olmazsa olmazı kavurmadır. Kurbanda eti abartıdan uzak olarak tüketilmesi ile ilgili de uzmanlar sıklıkla uyarılarda bulunurken bayramın geleneksel pişirme yöntemi haline gelen kavurma hem sabah kahvaltılarını hem de diğer öğünlerini şenlendiriyor. Pek çok kişi de yumuşak ve lokum gibi kavurmanın nasıl yapıldığını merak ediyor. Peki, Kavurma nasıl yapılır? Yumuşak et kavurma nasıl yapılır? Saç kavurma tarifi nasıl yapılır? İşte lezzetli, lokum gibi kavurma tarifi!

YUMUŞAK KAVURMA NASIL YAPILIR?

Kurban Bayramı'nın geleneksel lezzetlerinden kavurma yapılırken, içine tereyağı veya kuyruk/iç yağı eklemeden, kendi suyunda ve kısık ateşte pişirme yapılmalıdır. Çünkü yüksek ateş yüzeydeki proteinleri birdenbire katılaştırır ve ısı etin iç kısmına ulaşamaz. Etlerin iç sıcaklığı en az 75 ºC olmalıdır. Çok yüksek ısı, etin dış yüzeyinin yanmasına ve su kaybının fazla olmasına yol açarak besin öğesi kaybını artırır aynı zamanda çok yüksek ısıda uzun süre pişirme ve kızartma yöntemleri, çeşitli kanserojen maddelerin oluşumuna neden olabileceği için tercih edilmemelidir.

KAVURMA NASIL YAPILIR?

Malzemeler

1 kilogram dana veya kuzu eti

1 adet soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

KAVURMA TARİFİ NASIL YAPILIR?

Etin sinirlerini temizleyerek kuşbaşı doğrayın. Tavayı ocağa alıp sıvı yağ koyun. Etleri ekleyip suyunu salana kadar orta ateşte pişirin ve içine kabuğu soyulmuş bütün soğanı ekleyin. Etler yumuşayana kadar kısık ateşte yaklaşık 1 saat ara ara karıştırarak pişirin. Ocaktan almadan 15 dakika önce tuzunu ekleyin.

LOKUM GİBİ KAVURMA TARİFİ

Malzemeler

1 kilo dana kuşbaşı

1 kapya biber

1 yeşil biber

1 buçuk su bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı tereyağ

2 çay kaşığı kekik

2 çay kaşığı pulbiber

Yarım çay kaşığı karabiber

Tuz

LOKUM GİBİ KAVURMA TARİFİ YAPILIŞI

Eti yıkayıp süzdürerek boş tenceremizi iyice ısıtıyoruz. Etleri içine alıp karıştırarak mühürlüyoruz.

Sürekli karıştırdığımızda bir müddet sonra etimiz suyunu salacaktır. Birkaç dakika böyle pişen etimize sıcak suyu ekliyoruz. Tencerenin ağzını kapatıp orta dereceli ateşte yaklaşık 15 dakika pişiriyoruz. Tamamen suyunu çeken ete tereyağını ilave ederek bir iki dakika kavuruyoruz. Jülyen doğranmış biberleri ekleyerek baharatları ilave ediyoruz. Biberler fazla ezilmeden hafif diri kalacak şekilde bir iki tur karıştırıp altını kapatıyoruz.