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Libya seçimleriyle ilgili son dakika gelişmesi

AA |  03 Temmuz 2021 Cumartesi - 0:23 | Son Güncelleme : 03 07 2021 - 0:23

İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyeleri, 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlerin anayasal temeli konusunda uzlaşı sağlayamadı.


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İsviçre Libya son dakika
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