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Libya açıkladı: İzin verilmeyecek

AA |  06 Ağustos 2020 Perşembe - 23:04 | Son Güncelleme : 06 08 2020 - 23:04

Libya Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ile Mısır arasında imzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasına tepki göstererek, "Libya'nın deniz haklarının ihlal edilmesine izin verilmeyeceği" uyarısında bulundu.


Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el-Kablavi, Twitter hesabından  yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Libya'nın denizdeki haklarını ihlal  edilmesinde hiçbir tarafa izin verilmeyeceğini vurgulamaktadır. Türkiye ile  imzaladığımız (Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin) Mutabakat  Muhtırasını uygulamaya bağlılığımızı tekrar ediyoruz." ifadelerini kullandı.   
 
Sözcü Kablavi, "Akdeniz'in bir barış gölü olması" çağrısını  yinelediklerini kaydederek, şöyle devam etti: 
 
Libya, Akdeniz'e sınırı olan devletleri, deniz yetki alanları  sınırlandırması hususunda, ortak karar ve uluslararası hukukun ilkeleriyle  örtüşecek şekilde davranmaya çağırmaktadır."
 
Mısır ile Yunanistan arasında, sözde "deniz yetki alanlarını  sınırlandırma anlaşması" bugün Kahire'de, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile  Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias tarafından imzalandı.
 

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