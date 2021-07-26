LGS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? LGS yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır?

Lise tercih sonuçları bekleniyor. LGS tercih sonuçları için gözler MEB'e çevrildi. LGS tercih sonuçlarının nereden açıklanacağı binlerce öğrencinin gündeminde. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi 26 Temmuz yani bugün olarak açıklamıştı. Nefesler tutuldu ve LGS sonuçları için MEB'in açıklaması bekleniyor. Peki, LGS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? LGS yerleştirme sonuçlarına nerden bakılır? İşte 'Hangi okula yerleştim?' diyenlere LGS 2021 tercih sonuçlarının açıklanacağı adres...
LGS TERCİH SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
LGS tercihleri hakkında konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Yerleştirme sonuçlarını 26 Temmuz'da açıklayacağız." demişti. Binlerce öğrenci LGS tercih sonuçlarını bekliyor. Liseercih sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı bilinmiyor.
LGS TERCİH SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?
LGS tercih sonuçları e-Okul sistemi üzerinden yayınlanacak. Öğrenciler e-Okul sistemine TC kimlik numaraları ve okul numaraları ile girebiliyor. LGS ile ilgili son dakika duyurular Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sayfasından yapılacak.
NAKİL DÖNEMİ TARİHLERİ NE ZAMAN?
MEb tarafından açıklanan nakil tarihleri şu şekilde:
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021