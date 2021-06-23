LGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021, nereden öğrenilir? LGS sonuçları öğrenme 2021!

LGS sonuçları için sabırsızlanan öğrenciler ve velileri sürekli arama motorları üzerinden LGS sonuçları açıklandı mı, sorusuna yanıt arıyor. LGS 2021 sonuçları heyecanı devam ederken Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sonuçlarının Haziran ayının son günü açıklanacağını söyledi. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? MEB tarihi verdi mi, LGS sonuçlarına neden bakılır?

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021, LGS sonuçlarına neden bakılır? 8. sınıf öğrencileri ve velilerinin merakla beklediği LGS sonuç tarihi MEB tarafından paylaşıldı. İşte LGS sonuç tarihi 2021

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?

LGS sonuçları, 30 Haziran 2021'de “www.meb.gov.tr” internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

SINAV HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILACAK

a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

b. Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,

c. Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,

ç. Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,

d. Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,

e. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,

f. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

g. Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi'nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

BAKAN YARDIMCISI AÇIKLAMA YAPTI

LGS sonrasında bir değerlendirme yapan ölçme değerlendirme ve sınav hizmetlerinden sorumlu Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer şunları söyledi:

“2021 LGS merkezi sınav yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Kovid-19 salgını altında tüm sınav merkezlerimizde gerekli önlemler alınarak başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Bu süreci başından itibaren titizlikle yürüten Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürümüz Sadri Şensoy ve çalışma arkadaşlarına özellikle şükranlarımı sunuyorum.

Böylesine merkezi sınavlar oldukça büyük organizasyonu gerektiriyor. Özellikle salgın nedeniyle bu organizasyonun ölçeği çok daha büyüdü. Sürece Bakanlığımızın ilgili tüm birimleri destek verdi. Tüm çalışma arkadaşlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. 81 ilde süreci başarılı bir şekilde yürüten ve sınavın sorunsuz bir şekilde tamamlanmasında büyük emeği olan tüm il milli eğitim müdürlerimizi ve çalışma arkadaşlarını kutluyorum. Sınavda görev alan tüm öğretmenlerimize ve okullarımızda organizasyona destek veren rehber öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.”