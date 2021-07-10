LGS ile ilgili son dakika açıklaması! Ve belli oldu!

LGS ile ilgili flaş açıklama! Ve belli oldu. Milyonlarca öğrenci ve veli için zorlu süreç devam ediyor. İşte milyonlarca öğrenci ve velinin liselere tercih yaparken dikkat etmesi gereken 20 kritik nokta...

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihleri 16 Temmuz ’da sona eriyor. Sonuçlar 26 Temmuz’da açıklanacak. Bu yıl çocuklarını liseye gönderecek veliler bugünlerde zorlu bir süreç yaşıyor.

Hürriyet'ten Nuran Çakmakçı'nın haberine göre; Özel okullarda ön kayıt-kesin kayıt süreci adeta ‘doldur boşalt” sistemiyle çalışıyor. Çocuğunu özel okula kayıt edecek veliler bir yandan okul okul koşturup anlık değişimleri yakalamaya çalışırken bir yandan da son gelişmeleri okulların web sayfalarından takip ediyor. Bu arada resmi liseler için de tercih süreci devam ediyor.

İşte merkezi sınav puanlarına göre tercih yaparken dikkat edilecek 20 kritik nokta:

1) Özel okula kayıt yapan, resmi okullara tercih yapamıyor.

2) Resmi okullar için tercih yapanlar e-okuldan öncelikle yerel tercih yapmak zorunda. Burada 5 tercihte bulunanlar, ikinci aşama olan resmi okul tercihine geçebiliyor.

3) Merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile meslekî ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına yerleşmek isteyen öğrenciler, en yüksek puanlıdan en düşük puanlıya doğru sıralandıktan sonra tercihleri doğrultusunda yerleştiriliyorlar. Resmi okullar için 10 tercih hakkı var.

4) Özel okula kayıt yapıp vazgeçip, başka özel okula gidecek olanlardan yıllık ücretin yüzde 10’luk kısmı isteniyor.

5) Sadece sınavla öğrenci alan resmî okullardan birine kayıt hakkı kazanırsa ücretin tamamı iade olur. Örneğin yerel yerleştirmeye kalırsa resmî okula kayıt olduğu halde (ilk taksit değil) yıllık ücretin %10’u yanar.

6) Özel okul kayıtlarında son güne hatta son saate kadar fırsat çıkabilir, son ana kadar açıklanan puanları dikkatle takip edin.

7) Bu yıl birçok okulda kontenjan düştü, yüzdelik dilim aralığı yükselebilir. Tercih aralığını geniş tutun.

8) İlk üç tercihinizde yüksek dilimden okulları yazın, ama 7’nci tercihinize kadar size yakın olanlara yer verin. Listenizin sonundaki son iki okul, garanti gireceğiniz yüzdelik dilimi daha düşük okullar olsun.

9) Tercih yaptıktan sonra değişiklik hakkınız var, ancak 16 Temmuz’a kadar bu değişikliği yapın.

10) Bir ortaokul müdürlüğüne mutlaka onaylatın.

11) Merkezî yerleştirmede merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre yerleştirme yapılıyor. En yüksek puan alandan başlayarak öğrenciler okulların kontenjanlarını doldurmaya başlıyor ve bir okulun kontenjanı dolduğunda son yerleşen adayın puanı da o okulun taban puanını oluşturuyor. Puan üstünlüğüne göre yerleştirilme yapılıyor. Okula; tercih listesinde üstte yazan değil, puanı yüksek olan yerleştirilir.

12) Puanlar eşitse önce okul başarı puanına, daha sonra sırasıyla 8., 7. ve 6’ncı sınıf notlarına, tercih önceliğine ve son olarak da doğum tarihine bakılıyor. Yaşı küçük olana öncelik tanınıyor.

13) Hazırlık sınıfı açılan bazı okulların geçen yıl puanları görülmüyorsa, bu okulların puanı düşük diye düşünmeyin. Çoğu yüksek puanlı okullar olabilir.

14) Merkezi sınava katılma durumundan bağımsız olarak öğrencilerin başvurularını tercih sistemi üzerinden ikamet ettikleri bölgede veya yakın bölgelerdeki sınavsız öğrenci alan okullar üzerinden oluşturması gerekiyor. Yerel yerleştirmede merkezi sınav puanı kriteri yerine okul türleri, okulların kontenjanları, ortaöğretim kayıt alanları, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık durumu kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirme yapılıyor. Yerel tercihlerde 5 tercih hakkı var. Yeşil alan kayıt alanınızdaki okulları, mavi alan komşu kayıt alanındaki okulları, kırmızı alan biraz daha uzak ve il dışı okulları kapsıyor.

15) Nakil döneminde iki kez tercih hakkı tanınıyor. Hiçbir yere yerleşemeyen ya da yerleştiği halde kayıt yaptırdığı okuldan memnun kalmayanlar başvuruda bulunabiliyor.

17) Pansiyonlu okul tercih edecekseniz 5 hakkınız var; her okulu dikkatli takip edin.

18) Güzel sanatlar ya da spor liseleri ile konservatuvara çocuğunu gönderecekler yetenek sınavlarına katılmak zorunluluğunu unutmamalı.

19) Yerel yerleştirme işlemleri sırasıyla; kayıt alanı, Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğü ve 8’inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılıyor.

20) Boş kalan kontenjanlara ve hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler, 9-13 Ağustos arası il/ilçe komisyonları tarafından yerleştirilecek.