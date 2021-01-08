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Kuveyt Türk resmen duyurdu! Para transferi...

08 Ocak 2021 Cuma - 15:43 | Son Güncelleme : 08 01 2021 - 15:43

Bankada parası olan herkesi çok yakından ilgilendiren açıklama Kuveyt Türk'ten geldi. Dev banka para transferinde yeni dönemi resmen duyurdu. Kuveyt Türk, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yeni ödeme sistemi olarak hayata geçirdiği FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) ve Kolay Adresleme Sistemi’ni kullanıma sundu. Kuveyt Türk Bireyselden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral: "Artık dileyen herkes, IBAN bilgilerinin yanı sıra cep telefonu, e-posta veya TC kimlik numarası gibi bilgilerle Kolay Adresleme Sistemi üzerinden para transferini çok daha kısa sürede yapabiliyor" dedi.


Kuveyt Türk, FAST ve Kolay Adresleme Sistemi ile IBAN’sız para  transferini başlattı. Kuveyt Türk, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın  (TCMB) yeni ödeme sistemi olarak hayata geçirdiği FAST (Fonların Anlık ve Sürekli  Transferi) ve Kolay Adresleme Sistemi’ni bugün itibarıyla kullanıma sundu. 
 
 
Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk, TCMB’nin banka  müşterileri için hayata geçirdiği anlık ödeme sistemi olan FAST  Sistemi ve Kolay  Adresleme Sistemi’nin pilot uygulayıcısı finans kuruluşları arasında yer aldı.  Tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından 8 Ocak itibarıyla Kuveyt Türk  müşterileri, IBAN numarasına gerek olmaksızın cep telefonu numarası, TC kimlik  numarası, vergi kimlik numarası, pasaport ve e-posta bilgilerini kullanarak para  transferlerini 7 gün 24 saat anlık ve ücretsiz şekilde gerçekleştirebiliyor.
 
 
KOLAY ADRES İLE 7/24 ANLIK PARA TRANSFERİ
 
FAST sisteminde kullanılan Kolay Adresleme Sistemi tanımlamaları  Kuveyt Türk İnternet Şube veya Mobil Şube üzerinden yapılabiliyor. FAST ile para  gönderiminde, IBAN bilgileri üzerinden para transferi yapılabildiği gibi IBAN  kullanmadan Kolay Adresleme Sistemi üzerinden de anlık para gönderilebiliyor.  Kolay Adresleme Sistemi'nin kullanılması durumunda öncelikle e-posta, cep  telefonu, TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası gibi bilgilerin hesapla  eşleştirilmesi gerekiyor. Eşleştirmenin ardından sadece cep telefonu, e-posta vb.  bilgilerle müşterinin hesabına anlık para aktarılması mümkün hale geliyor.
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Bireyselden Sorumlu  Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, şunları kaydetti:
 
"Yurt içinde 7 gün 24 saat para aktarımı yapmaya imkan sağlayan FAST  ile para transferlerinde yeni bir dönem başladı. Kuveyt Türk olarak pilot  kuruluşlar arasında yer aldık. Sistem üzerinde yoğun şekilde çalıştık ve TCMB’nin  yönergesi doğrultusunda kısa sürede uygulamayı önce çalışanlarımızın ardından  müşterilerimizin hizmetine sunduk. Sahip olduğumuz güçlü teknolojik altyapımız  sayesinde Cebe Para Gönder, QR Kodla Para Gönder/Al gibi inovatif uygulamaları  müşterilerinin hizmetine sunan bir finans kuruluşu olarak, TCMB’nin sağladığı bu  uygulamayı da hızla hayata geçirmiş olduk. Artık dileyen herkes, IBAN  bilgilerinin yanı sıra cep telefonu, e-posta veya TC kimlik numarası gibi  bilgilerle Kolay Adresleme Sistemi üzerinden para transferini çok daha kısa  sürede yapabiliyor. Dijital dönüşümde ‘rotamız dijital, odağımız insan’  anlayışından ödün vermeden, müşterilerimizin finansal işlemlerini kolaylaştıran  bir deneyim yaşatmaya devam edeceğiz."
 
FAST VE KOLAY ADRESLEME SİSTEMİ HAYATI KOLAYLAŞTIRIYOR
 
Pilot uygulaması geçen yıl aralık ayında başlayan sistemin hayata  geçmesiyle bireyler ve işletmeler, farklı bankalardaki hesaplar arasında 7 gün 24  saat para transferi yapabiliyor. Yeni sistemde gönderilen para, ödeme işleminin  başlatılmasından itibaren anlık alıcının hesabına ulaşıyor. Para transferi yapan  taraflar, bankalar tarafından işlem sonucu hakkında bilgilendiriliyor. Bireylerin  ve işletmelerin FAST Sistemi katılımcısı herhangi bir bankada hesabının bulunması  para transferi yapılabilmesi için yeterli oluyor.
 
 
 
 
 

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