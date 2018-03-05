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Kürt Şahinleri Tugayı Türk bayrağıyla...

05 Mart 2018 Pazartesi - 10:44 | Son Güncelleme : 05 03 2018 - 10:44

Özgür Suriye Ordusu bünyesindeki Hamza Tümeni'ne bağlı Kürt Şahinleri Tugayı'nın Afrin'deki kent merkezinin kuşatmasında ve meskûn mahal savaşlarında yer alması planlanıyor.


 
Kürt Şahinleri Tugayı Genel Komutanı Hasan Abdullah Kulli, "Biz, Azez bölgesinin Kürtleriyiz. Afrin'deki halkımızı, PKK zulmünden kurtarmaya gidiyoruz. Yıllarca bu coğrafyada Kürt, Türk, Arap hep birlikte kardeş gibi yaşadık. Afrin'i almadan dönmeyeceğiz" diyor.
 
HALKIM İÇİN ...
 
Kürt halkını teröristlerden kurtarmak için ÖSO'ya katıldığını söyleyen tugay üyesi Ali Ramo "Ben Halep Kürdüyüm. Suriye'nin bütünlüğü için mücadele eden ÖSO'ya katıldım. Halkımı PKK/YPG esaretinden kurtaracağız" dedi.
 
Sabah

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