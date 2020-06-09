Kurbanlık fiyatları ne kadar? Kurbanlık fiyatları belli oldu mu?

Kurban Bayramına 2 aydan az bir süre olmasına rağmen, telaşı ise şimdiden başladı. Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte kurbanlık fiyatları ve kurban hazırlıkları ile ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Bazı illerde Kurban pazarları kurulmaya başlandı ve kurbanlık fiyatları da belli olmaya başladı. Hem küçükbaş hem de büyükbaş kurban fiyatları da yavaş yavaş netleşiyor. Geçen yıl pazarda küçükbaş (koyun, koç, keçi) 1000-1500 lira, büyükbaş da (dana, boğa) 8 bin 500-13 bin 500 gibi fiyatlarla satılırken bu yıl hem büyükbaş hem de küçükbaş kurbanlık fiyatlarında artış bekleniyor. Peki, 2020 kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? Kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları belli oldu mu? Canlı hayvan kilo fiyatı ne kadar oldu? İşte küçükbaş ve büyükbaş canlı kurbanlık kilo fiyatları...

Kurban Bayramı'na az bir süre kaldı. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar Kurban Bayramı hazırlıklarına başladı. Kurban Bayramı'na 2 aydan az bir süre kala vatandaşlar kurbanlık fiyatlarını şimdiden araştırmaya başladı. Bazı illerde Kurban pazarları kurulmaya başlandı. Hem küçükbaş hem de büyükbaş kurban fiyatları da yavaş yavaş netleşiyor. Peki, 2020 kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? Kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları belli oldu mu? Canlı hayvan kilo fiyatı ne kadar oldu? İşte küçükbaş ve büyükbaş canlı kurbanlık kilo fiyatları...

2020 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Samsun Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Doğan Samsun ’daki kurbanlık fiyatlarının geçen seneye oranla yüzde 8 civarında zamlanabileceğini söyledi.

İslam alemi 31 Temmuz ’da Kurban Bayramı’nı idrak edecek. Müslümanlar, bayram namazının ardından kurbanlarını İslam i usullere göre kestirerek ya da keserek ibadetlerini gerçekleştirmeye başlayacaklar. Samsun Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Doğan, 2 aydan kısa bir süre kala Kurban Bayramı öncesi kurbanlık fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu.

KÜÇÜKBAŞ FİYATI VE BÜYÜKBAŞ KURBANLIK HİSSE FİYATLARI NE KADAR?

Fiyatlarda geçen seneye göre az bir zam olabileceğine dikkat çeken Erdal Doğan, “Korona virüsünün Kurban Bayramı’na nasıl etki edeceği şu anda tam olarak bilinmiyor. Kurbanlık fiyatlarının geçen seneyle pek farklı olacağını sanmıyorum. Üreticimizin yeterli sayıda kurbanlığı mevcut. Kurban kesmek isteyenler rahatlıkla kurbanlığa ulaşabilecek. Fahiş bir artış söz konusu değil. Fiyatlarda yüzde 5 veya 8 oranında bir zam olabilir. Yüzde 50 ya da yüzde 100 artış söz konusu değil. Toplu yerlerde yapılacak kesimlerle ilgili alınacak kararları bekliyoruz. Geçen sene 30 kiloluk büyükbaş hisse fiyatı bin 600 civarında oldu. Küçükbaş fiyatı da 800 TL ile bin 200 TL arasında oldu. Bu sene büyükbaş hissesi bin 800-850 civarında, küçükbaş hayvan da bin 350 TL civarında olabilir” dedi.

KURBANLIK FİYATLARI ARTACAK MI?

Samsun’da yeterli sayıda kurbanlığın hazır bulunduğunu ifade eden Doğan, “Samsun’da ve ilçelerinde kurbanlık sayısında bir sıkıntımız yok. Hayvan sayımız yeterli. Meraların ücretlendirilmesi üreticiye iyice anlatılmalıdır. Mera vergisi zaten vardı. Mera fonu adı altında üreticiden zaten bir vergi alınıyordu. Bunun daha iyi ifade edilmesi gerekiyor. Mera vergisinin kurbanlık fiyatlarına bir etkisi olmaz. Samsun’da bu sene ortalama 20 bin civarında büyükbaş kurbanlık var. 15 bin civarında da küçükbaş kurbanlık var. Geçen sene kurbanlıkların tamamına yakını satılmıştı. Üretici de tüketici de mağduriyet yaşamadı. İnşallah bu sene de güzel bir Kurban Bayramı geçiririz” diye konuştu.

KURBAN PAZARLARINDA CORONA ÖNLEMLERİ

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde koronavirüs önlemleri kapsamında kapanan hayvan pazarı tekrar açıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında açılan hayvan pazarında kurbanlık satışları da başladı. Pazarda incelemelerde bulunan Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş , üreticilerin yüzünün güldüğünü söyledi.

Sandıklı'da koronavirüs önlemleri kapsamında kapanan havan pazarı uzun aradan sonra tekrar açıldı. Hayvan pazarında zabıta ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında geniş önlemler aldı. Pazara maskesiz alıcı ve satıcı almayan zabıta ekipleri girişte ateş ölçümü yaparken, pazar girişine de dezenfektan koydu. Zabıta ekipleri alıcı ve satıcıları zaman zaman sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulundu. Pazarda büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarla kurbanlık satışları başlarken, büyükbaş kurbanlıklar 5 bin ile 10 bin lira, küçükbaş kurbanlıklar ise 600 ile 2 bin lira arasında satışa sunuldu.

KURBANLIK BAĞIŞ VE CANLI HAYVAN KİLO FİYATLARI

2019 yılı kurbanlık fiyatları şöyleydi:

Geçen yıl pazarda küçükbaş (koyun, koç, keçi) 1000-1500 lira, büyükbaş da (dana, boğa) 8 bin 500-13 bin 500 gibi fiyatlarla satılmıştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı geçen yıl kurban kesim bedeli yurt içinde 890 TL, yurt dışında 725 TL olarak belirlemişti. Kızılay 'da da geçen yıl yurt içi kurbanlık fiyatı 850 TL, yurt dışı kurbanlık fiyatı ise 725 TL olarak açıklanmıştı.

2019 yılı ortalama fiyat kilogram başına büyükbaşta 21 lira 72 kuruşa, küçükbaşta 23 lira 74 kuruş olmuştu.