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Kumluca'da dolu ve fırtına! 1 kişi hayatını kaybetti

AA |  19 Ekim 2020 Pazartesi - 15:41 | Son Güncelleme : 19 10 2020 - 15:46

Antalya'nın Kumluca ilçesinde aniden bastıran dolu ve kuvvetli rüzgar nedeniyle otobüs durağının altında kalan kadın hayatını kaybetti, bölgedeki seralar zarar gördü.


Kumluca'da Öğle saatlerinde kuvvetli rüzgar ile birlikte aniden başlayan ve  yaklaşık üç dakika süren dolu hayatı olumsuz etkiledi.
 
Kuvvetli rüzgar nedeniyle ilçedeki Yeni Camisi'nin minaresi yıkıldı,  evlerin çatıları uçtu, araçlarda hasar oluştu. Dolu nedeniyle bölgedeki seralar  zarar gördü.
 
Devrilen otobüs durağının altında kalan kadın öldü
 
Kumluca-Finike kara yolunda ise otobüs durağında bekleyen kimliği  henüz öğrenilemeyen genç bir kadın, rüzgarın etkisiyle devrilen durağın demir  profillerinin altında kaldı. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı Kumluca Devlet  Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
 
Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz AA muhabirine yaptığı açıklamada, rüzgar  ile birlikte dolu yağışının ilçede can ve mal kayıplarına neden olduğunu söyledi.
 
 İlçede hava şartlarının normale döndüğünü bildiren Kolsuz, hasar  tespit incelemelerinin başladığını kaydetti.
 

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