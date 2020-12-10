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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Turizmde rakiplerimize göre daha az kayıp yaşayacağız

10 Aralık 2020 Perşembe - 12:36 | Son Güncelleme : 10 12 2020 - 12:36

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin, Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'nı ve tanıtım etkinliklerini başarıyla gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu ikisinin etkileriyle rakiplerimizden görece daha az kayıpla, turist sayısında yüzde 70 daralmayla, gelirde ise yüzde 67-68 daralmayla yılı kapatacağız görünüyor." dedi.


Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 4. İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin açılışında yaptığı  konuşmada, Türkiye'nin bu yıl 58 milyon turist, 41 milyar dolarlık gelir  hedefinin olduğunu anımsatarak, ilk 2 ayda çok ciddi rezervasyon aldıklarını ve  hedeflerin üzerinde bir yıl geçirmeyi beklediklerini hatırlattı.
 
Türkiye'nin tüm dünya gibi salgın sürecinden olumsuz etkilendiğini  dile getiren Ersoy, ulaşım ve turizm açısından ciddi kayıp yaşandığını,  Avrupa'daki belli başlı destinasyonlarda ziyaretçi sayısında yüzde 80'lik,  gelirde yüzde 88'lik düşüş yaşandığını anlattı.
 
Ersoy, Türkiye'nin krizler konusunda çok deneyimli olması nedeniyle  sektörle birlikte turizmde çok hızlı önlemler aldıklarını kaydederek, sözlerini  şöyle sürdürdü:
 
"Bunların başında Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı geliyordu. Çok  detaylı kriterler çalıştık. Dünyada ilk ve çok detaylı uygulayan ülke olduk.  Birçok ülke tarafından kopyalanmaya çalışılsa da disiplinli bir şekilde  uygulanmadı. Bu yüzden Türkiye olarak pozitif bir ayrışma sağladık. İkinci  noktada çok değerli bir tanıtım programı uyguladık. Bu ikisinin etkileriyle  birlikte rakiplerimizden görece daha az kayıpla, turist sayısında yüzde 70  daralmayla, gelirde ise yüzde 67-68 daralmayla yılı kapatacağız görünüyor."
 
"Ürün çeşitliliği sağlamalı, turizmi 81 ile yaymalıyız"
 
Bakan Mehmet Nuri Ersoy, pandemiden sonra hikayenin baştan  yazılacağını, münferit seyahatlerin ön plana çıkacağını, tur operatörlerinin  paket tur yerine dinamik paket denilen kişiye özel paketlerin yapıldığı yeni  ürünleri satacağını anlattı.
 
Türkiye'nin tanıtımla ilgili yaptığı çalışmalara değinen Ersoy, 20  yıldır konuşulan ancak bu alanda adım atılamayan Türkiye Turizm Tanıtım ve  Geliştirme Ajansı'nı geçen yıl kurduklarını bildirdi.
 
Ersoy, sürdürülebilirlik adına turizm çeşitlendirmeleri, 81 ile  yaymaları gerektiğini belirterek, "Hem ürün çeşitliliğini sağlamamız hem daha  fazla destinasyonumuzu devreye sokmamız gerekiyor hem de bize yolcu, talep  sağlayan pazarların adedini artırmamız gerekiyor. Ajansımız da burada devreye  giriyor." diye konuştu.
 
"Turizmde salgından sonra V çıkış bekliyoruz"
 
Bakan Ersoy, salgından sonra V çıkış beklediklerini, insanların  bunaldığını, Asya bölgesinin krizi yavaş yavaş atlatmaya başladığını kaydederek,  Asya'da turizm amaçlı seyahatlerde ciddi V çıkış görülmeye başlandığını söyledi.
 
Ersoy, "Turistik amaçlı seyahatlerde V çıkış, sayılarda yüzde 100'lük  büyüme bekliyoruz. Bu Türkiye için yeterli değil. İlerleyen yıllarda hızlı  büyümenin görüleceğini düşünüyoruz. En hızlı daralan pazarın turizm olmasıyla  birlikte en hızlı yükselen pazarın da turizm olacağını düşünüyoruz." dedi.
 
Aşı çalışmalarına değinen Ersoy, şu ifadeleri kullandı:
 
"Hızlı bir aşılama programıyla Türkiye vaka sayılarını çok hızlı  şekilde aşağıya düşüreceğine inanıyorum. Bu yeterli değil. Size yolcu tedariki  sağlayan ülkelerde de aynı çalışmaların sürdürülmesi gerekiyor. Ben dünyanın,  ekonomik açıdan da çok bunaltıcı olduğu için bu salgın sürecini hızlıca atlatmak  için elinden geleni yapacağını, hızlı bir aşılama kampanyasıyla süreci iyi  yöneteceğini, birkaç ay sonra hızlı bir düzelmenin, ekonomik canlanmanın, hava  trafiği başta olmak üzere uluslararası trafiğin tekrar başlayacağını  düşünüyorum."
 
"Tanıtım açısından önemli adımlar atıyoruz"
  
Bakan Ersoy, ürün çeşitliliğiyle ilgili Türkiye'nin çok önemli  potansiyelinin bulunduğunu belirterek, ülkenin elindeki potansiyeli daha önce  kullanmadığını, bu konuda adımların yeni yeni atılmaya başlandığını söyledi.
 
Türkiye'nin elindeki ürünleri aşamalı ve yoğun bir şekilde tanıtmaya  başlayacaklarını dile getiren Ersoy, "Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı  ile birlikte tanıtım stratejimizi komple değiştiriyoruz. wowturkey.com sitesini  yeni baştan yeni bir stratejiyle tekrar dizayn ettik. Son teknolojileri, akıllı  zekayı kullanıyoruz. 81 il orada aşamalı bir şekilde tanıtılmaya başlandı."  açıklamalarında bulundu.
 
Ersoy, "Şu anda Türkiye, turizm tanıtımında hem en üst teknolojiyi  kullanır hale geldi hem de dünyada en yoğun tanıtım yapan ülke oldu. Bu yıl  itibarıyla Türkiye dünyada en yoğun tanıtım yapan ülke. Bunu artırarak devam  edeceğiz. Sektörle birlikte devlet kaynaklarını da kullanarak Türkiye'nin pastada  hak ettiği ancak geç kaldığı payını alması için hazırlıklarımızı yaptık." dedi.
 
Türkiye'nin 2020'yi kötü geçirdiğini anımsatan Ersoy, "2021'de hep  beraber turizm sektöründe hızlı bir düzelmeyi yaşayacağız." diye konuştu.
 
Ersoy, Türkiye'nin tur operatörlerinin, havaalanlarının, hava yolu  şirketlerinin başarısından bahsederek, Türkiye'nin bu salgından çok hızlı  çıkabileceğini anlattı.
 
Turizmde başarı için gerekli altyapının oluştuğunu vurgulayan Ersoy,  sürdürülebilir olması için turizmden elde edilen gelirin tabana yayılmasını  sağlayacaklarını söyledi.
 

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