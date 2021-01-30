Kültür ve Turizm Bakanlığı, 74 ildeki 159 sinema salonuna 15,9 milyon lira destek sağlayacak. Koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerini kurduran ve salonlarını kapatmak durumunda kalan sinema salonu işletmecilerine "Yerli Film Gösterim Desteği" kapsamında destek ödemesi yapılacak. Peki, Sinema salonları destek ödemesi başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 74 ildeki 159 sinema salonuna 15,9 milyon lira destek sağlayacak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, destek, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kapılarını kapatmak zorunda kalan sinema salonu işletmecilerine "Yerli Film Gösterim Desteği" kapsamında verilecek. Sinema sektörünün, yoluna daha güçlü devam edebilmesi amacıyla sağlanacak 15,9 milyon liralık destekten, başvuru yapılan tüm illerdeki sinema salonu işletmecileri faydalanacak. Kültür Bakanlığı sinema salonları destek ödemesi başvuru şartları nelerdir, nasıl başvurulur? 2021 sinema salonları destek başvuru formu…

SİNEMA SALONLARI DESTEK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

-Bir yıl içerisinde 6 film gösterme,-50 koltukluk sinema kapasitesi,

-Ayrıca bakanlıkça verilen ve dilimler halinde ödenen ’ilk uzun metrajlı kurgu film yapım’, ’uzun metrajlı sinema film yapım’, ’ortak yapım’, ’çekim sonrası’, ’dağıtım ve tanıtım’ destek türlerinde destek tutarının tamamının tek seferde ödenebilmesine imkan tanındı.

-Başvurular sinema salonu işletmecisi şirket tarafından yapılır.

-Aynı lokasyonda birden fazla salon için başvuru yapılamaz.

-Sinema salonu işletmecisinin, sinema salonunda bir yıl boyunca Bakanlık destekli en az on iki filmi, en az bir hafta süreyle ve günde en az üç seans olacak şekilde göstermesi gerekir.

-Seansların en az ikisi saat 16.00’dan sonra gerçekleştirilmelidir.

-Filmlerin gösteriminin en az altmış koltuk kapasiteli sinema salonlarında yıl boyu düzenli ve ticari amaçla yapılıyor olması gereklidir.

-Kanun kapsamında aldığı destek nedeniyle haklarında 6183 sayılı Kanuna göre yasal takip başlatılan borçlu ve kefiller, borcun tamamı tahsil edilmeden Kanunda yer alan desteklerden faydalanamaz.

* Yerli Film Gösterim Desteği başvuruları aşağıda yer alan "Başvuru Formu" ve "Başvuru Belgeleri"nin Sinema Genel Müdürlüğü'ne posta yoluyla veya elden teslim edilmesi suretiyle yapılır.

* Başvuru Formunu imzalamadan önce lütfen Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni'ni okuyunuz.

SİNEMA SALONU DESTEK ÖDEMESİ BAŞVURU FORMU

Bu desteği alan sinema salonlarının listesi, Sinema Genel Müdürlüğünün "https://sinema.ktb.gov.tr/TR-281515/2021-1-sayili-sinema-destekleme-kurulu-karari-aciklandi.html" internet adresinde yayımlandı.

DESTEK ÖDEMESİ YAPILAN SİNEMA SOLANLARI