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Krzysztof Kieslowski'nin 80. doğum günü! Krzysztof Kieslowski kimdir? Krzysztof Kieslowski hayatı!

27 Haziran 2021 Pazar - 10:25 | Son Güncelleme : 27 06 2021 - 10:26

Google Krzysztof Kieslowski'yi doğum gününde unutmadı. Ünlü yönetmen Krzysztof Kieslowski için Doodle hazırlayan Google, sabah saatlerinden itibaren arama motorunun ana sayfasında yer aldı. Doodle tasarımını gören pek çok kişi de Krzysztof Kieslowski kimdir? sorusunu araştırıyor. Peki, Krzysztof Kieslowski kimdir? Yönetmen Krzysztof Kieslowski hayatı, film ve belgeselleri


Google, Krzysztof Kieslowski'nin 80. doğum gününe özel bir Doodle hazırladı. Google tarafından doğum gününde unutulmayan dünyaca ünlü Polonya'lı yönetmen ve senaryo yazarı için tasarlanan doodle ana sayfaya taşındı. Peki,  Peki, Krzysztof Kieslowski kimdir? Yönetmen Krzysztof Kieslowski hayatı, film ve belgeselleri
 
 
KRZYSZTOF KİESLOWSKİ KİMDİR?
 
Krzysztof Kieslowski, 27 Haziran 1941'de doğdu, 13 Mart 1996'da hayatını kaybetti. Polonyalı film yönetmeni ve senaryo yazarıdır.
 
En bilinen filmleri Üç Renk üçlemesi (1993–1994),Dekalog (1989) serisi ve Véronique’in İkili Yaşamı (1991) adlı filmidir.[1] Kieslowski kariyeri boyunca Cannes Film Festivali Jüri Ödülü (1988),FIPRESCI Ödülü (1988, 1991) ve Ekümenik Jüri Ödülü (1991); Venedik Film Festivali FIPRESCI Ödülü (1989),Altın Aslan (1993) ve OCIC Ödülü (1993) ve Berlin Uluslararası Film Festivali Gümüş Ayı (1994) dahil olmak üzere sayısız ödül aldı ve 1995 yılında En İyi Yönetmen ve En İyi Yazma dallarında Akademi Ödülü adayı oldu.
 
En bilinen filmleri Üç Renk üçlemesi (1993–1994),Dekalog (1989) serisi ve Véronique’in İkili Yaşamı (1991) adlı filmidir.[1] Kieslowski kariyeri boyunca Cannes Film Festivali Jüri Ödülü (1988),FIPRESCI Ödülü (1988, 1991) ve Ekümenik Jüri Ödülü (1991); Venedik Film Festivali FIPRESCI Ödülü (1989),Altın Aslan (1993) ve OCIC Ödülü (1993) ve Berlin Uluslararası Film Festivali Gümüş Ayı (1994) dahil olmak üzere sayısız ödül aldı ve 1995 yılında En İyi Yönetmen ve En İyi Yazma dallarında Akademi Ödülü adayı oldu.
 
Kieslowski, 2002 yılında British Film Institute'ün Sight & Sound dergisinin modern zamanların en iyi on yönetmeni listesinde ikinci sıraya yerleştirildi.
 
 
BELGESELLERİ
 
Yüz (Twarz) (1966),oyuncu
Ofis (Urzad) (1966)
Tramvay (Tramwaj) (1967)
İstek Parça (Koncert zyczen) (1967)
Fotoğraf (Zdjecie) (1968)
Lodz Şehrinden (Z miasta Lodzi) (1968)
Ben Bir Askerdim (Bylem zolnierzem) (1970)
Fabrika (Fabryka) (1970)
İşçiler '71: Bizsiz Bizim Hakkımızda Hiçbir Şey (Robotnicy '71: Nic o nas bez nas) (1971)
Ralliden Önce (Przed rajdem) (1971)
Wroclaw ve Zielona Góra Arası (Miedzy Wroclawiem a Zielona Góra) (1972)
Bakır Madeninde Güvenlik ve Hijyen Prensipleri (Podstawy BHP w kopalni miedzi) (1972)
Gospodarze (1972)
Alıkoyma (Refren) (1972)
Duvarcı (Murarz) (1973)
X-Ray (Przeswietlenie) (1974)
Altgeçit (Przejscie podziemne) (1974)
İlk Aşk (Pierwsza milosc) (1974)
Özgeçmiş (Zyciorys) (1975)
Hastane (Szpital) (1976)
Sakin (Spokój) (1976)
Klaps (1976)
Bilmiyorum (Nie wiem) (1977)
Gece Bekçisinin Gözünden (Z punktu widzenia nocnego portiera) (1977)
Farklı Yaşlarda Yedi Kadın (Siedem kobiet w roznym wieku) (1978)
Konuşanlar (Gadajace glowy) (1980)
İstasyon (Dworzec) (1980)
Haftada Yedi Gün (Siedem dni tygodniu) (1988)
 
Uzun Metrajlı Filmler ve TV Dizileri
 
Personel (1975)
Yara (Blizna) (1976)
Sakin (Spokój) (1976)
Amator (1979)
Huzur (The Calm) (1980)
Kısa İş Günü (Krótki dzien pracy) (1981)
Sonu Yok (Bez konca) (1985)
Kör Talih (Przypadek) (1987)
Dekalog (1988)
Öldürme Üzerine Kısa Bir Film (Krótki film o zabijaniu) (1988)
Aşk Üzerine Kısa Bir Film (Krótki film o milosci) (1988)
Véronique’in İkili Yaşamı (La Double vie de Véronique/Podwójne zycie Weroniki) (1991)
Üç Renk: Mavi (Trois couleurs: BleuTrzy kolory: Niebieski) (1993)
Üç Renk: Beyaz (Trois couleurs: Blanc/Trzy kolory: Bialy) (1994)
Üç Renk: Kırmızı (Trois couleurs: Rouge/Trzy kolory: Czerwony) (1994)
 
Senaryosunu Yazdığı ve Başka Yönetmenler Tarafından Yönetilen Filmler
 
Nadzieja (2007) (Araf)
Enfer, L' (2005) (Cehennem)
Heaven (2002) (Cennet)
Duze zwierze (2001)
 
Kendi Hakkında Yaptığı Belgeseller
 
Krzysztof Kieslowski: A Masterclass for Young Directors (1995) (TV)
Krzysztof Kieslowski: I'm So-So... (1995)
A Short Film About Decalogue: An Interview with Krzysztof Kieslowski (1996)
 
Kitaplar
 
Kieslowski Kieslowski'yi Anlatıyor - Danusia Stok
 

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