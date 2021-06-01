Kritik görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Serbest ticaret anlaşmamızın kapsamını genişletmek amacıyla müzakeremizi sürdürüyoruz. Ticaretimizi kolaylaştıracak ve gümrük işlerimizi hızlandıracak düzenlemeler üzerinde ayrıca çalışma kararlılığındayız.

Türkiye son 14 yıldır Gürcistan'ın en büyük ticari ortağıdır. Ticaret hacminde artık hedefimiz 3 milyar dolar . Buna göre hareket edeceğiz. Komşumuz Gürcistan ile büyük projelere imza attık.

Enerji güvenliği konusunda stratejik öneme haiz Güney Gaz Koridoru'nu oluşturduk. Bağlantı mekanizmalarının ve kombine ulaştırma koridorlarının geliştirilmesi bölgesel kalkınma açısından çok çok önemlidir.

Bu kapsamda Türkiye üzerinden Kafkasya ve Orta Asya'yı aşarak Çin'e kadar ulaşan Hazar geçişli doğu-batı ortak koridorunu hayata geçirdik. Demir ipek yolu güzergahının da parçası olan Bakü-Tiflis-Kars demiryolundan ihracat trenlerimiz Rusya ve Çin'e sefer düzenliyor.

Marmaray'la Avrupa 'ya bağlayarak ticari potansiyelini artırdığımız bu tren hattının daha etkin çalışması için görüş alışverişinde bulunduk. Sayın başbakanla FETÖ başta olmak üzere terör konusundaki mutabakatımızı da ele aldık.

Gürcistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimizi her vesileyle vurguluyoruz. Azerbaycan ile üçlü iş birliğimiz önemlidir. Azerbaycan-Gürcistan-Ermenistan, böyle bir üçlü iş birliği veya Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan iş birliği, bütün bunlara Türkiye olarak varız. Mevcut mekanizmalarımızı kararlı bir şekilde ortaya koyarak adımlarımızı atacağız.

Gürcistan Başbakanı Garibashvili'nin açıklamalarından satır başları;

Türkiye bizim için çok önemli dost ülkedir. Son yıllardır Türkiye'nin Gürcistan için stratejik partneri ve ayrıca ticari partneri olduğu konusunda sizin düşüncelerinize tamamen katılıyorum.