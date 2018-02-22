Kriptolu telefonların dinlenmesi davasında karar çıktı

Devlet büyüklerinin kriptolu telefonlarının usulsüz dinlenmesine ilişkin davada, kapatılan TİB Başkanvekili Osman Nihat Şen ile darbe girişimi sırasında Akıncı Üssünde bulunan FETÖ'nün sivil imamı Harun Biniş'in de aralarında olduğu 24 sanığa, 10 yıl 6 ay ile 68 yıl 3 ay arasında değişen sürelerde hapis cezaları verildi.

Devlet büyüklerinin kriptolu telefonlarının usulsüz dinlenmesine ilişkin davada, kapatılan TİB Başkanvekili Osman Nihat Şen ile darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sivil imamı Harun Biniş'in de aralarında olduğu 24 sanığa, 10 yıl 6 ay ile 68 yıl 3 ay arasında değişen sürelerde hapis cezaları verildi.

Mahkeme heyeti, sanıkların son sözlerini sorduktan sonra kararını açıkladı.

Buna göre heyet, kapatılan TİB'in Başkanvekili Osman Nihat Şen, eski TİB Bilgi Sistemleri Daire Başkanı İlhan Elieyioğlu ile Adil Biçer, Barış Yaslan, Bülent Kocagürbüz, Hamza Demirezen, Halil Çiçek, zincirleme biçimde "haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçundan 24, "siyasal ve askeri casusluk " suçundan 27, "terör örgütü üyeliği" suçundan 10 yıl 6 ay, "bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme" suçundan da 2 yıl 3'er ay olmak üzere toplamda 63 yıl 9'ar ay hapis cezası verdi.

Sanıklardan eski TİB görevlisi Ali Osman Tekin, zincirleme biçimde "haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçundan 24, "siyasal ve askeri casusluk" suçundan 27, "terör örgütü üyeliği" suçundan 10 yıl 6 ay, "bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme" suçundan da 6 yıl 9'er ay olmak üzere toplam 68 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Harun Biniş'e terör örgütü üyeliğinden ceza

Sanıklardan FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunan sivil imam Harun Biniş'e "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 10 yıl 6 hapis cezası verilirken, eski TÜBİTAK Başkanvekili Hasan Palaz ile sanıklar Gökhan Vıcıl, İmran Ergüler, Özgür Ören, Orhan Üçtepe, Ayhan Yeni, İbrahim Kılıç ve İsmail Bakar, zincirleme biçimde "haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçundan 24, "siyasal ve askeri casusluk" suçundan 27, "terör örgütü üyeliği" suçundan 10 yıl 6 ay olmak üzere toplamda 61 yıl 6'şar ay hapse mahkum edildi.

Sanıklardan Hidayet Gencer, Nur Muhammed Arınç, Yunus Şahin, Seyit Ahmet Öztaban, Mehmet Akgedik, Erkay Uzun ve Ahmet Boyalı da "terör örgütü üyeliği" suçundan 10 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıkların üzerlerine atılı diğer suçlardan beraatlerine karar verilirken sanıklar, Ferhat Saraç, Ahmet Asım Yağız, İbrahim Barbaros Özcan ve Cüneyt Koç ise tüm suçlardan beraat etti.

Tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına, firari sanıklar hakkındaki yakalama emirlerinin devamına hükmeden mahkeme, sanıklardan İbrahim Kılıç'ın tutuklanmasına karar verdi.

İddianame

Devlet büyüklerinin kullandığı kriptoluların da aralarında bulunduğu telefonların usulsüz dinlendiği iddialarına yönelik, TİB ve TÜBİTAK'ta görev yapan 28 kişi hakkındaki davada, sanıklara, "silahlı terör örgütüne üye olmak, devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek, kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini alenen ifşa etmek, bilişim sistemindeki verileri bozmak, yok etmek veya erişilmez kılmak" suçlamaları yöneltiliyor.