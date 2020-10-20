Kredi notu nasıl yükseltilir? Findeks ve e-Devlet kredi notu öğrenme ve kredi notu yükseltme için yapmanız gerekenler!

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Kredi kartı ve kredi borçlarını düzensiz ödeyenlerin kredi notu eksiye düşüyor. Kredi almak isteyenlerin de kredi notu yüzünden kredi başvuruları reddediliyor. Corona virüs sürecinde kredi için başvurmak isteyen pek çok kişi de 'Kredi notunu yükseltmek mümkün mü?' sorusunu araştırıyor. Peki, Kredi notu nasıl yükseltilir? İşte e-Devlet kredi notu öğrenme ve kredi notu yükseltme için yapmanız gerekenler!

Bankalardan kredi almak isteyenler kredi notu düşük olduğu için ret yanıtı alanlar kredi notunu yükseltmenin mümkün olup olmayacağını merak ediyor. Ancak birkaç basit işlemler kredi almanız mümkün olabilir. Peki, Kredi notu nasıl yükseltilir? İşte e-Devlet kredi notu öğrenme ve kredi notunu yükseltmenin yolları!

Arabanızı değiştirmek, yeni bir ev almak, iş kurmak ya da düğün yapmak. Tüm bunlar için kredi çekmek isteyenler ilk olarak bankalara başvuruyor. Kredi başvurularının onaylanmaması ise pek çok planınızı alt üst edebilir. Bankaların kredileri onaylamamasının başlıca nedenleri arasında kredi notunuzun düşük olması geliyor.

Kredi kartı kullananlar veya kredi çekenler eğer borçlarını zamanında ödemezse yeniden kredi çekileceği zaman düzenli ödeyenlerin aksine ret cevabı verilebilir. Kredi veya kredi kartı başvurusunda bankalar kredi notuna göre değerlendirme yapıyor. Herkesin bir kredi notu bulunuyor ve geçmişte bankalara düzensiz ödeme yaptıysanız bu kredi puanı düşebiliyor.

Bankalardan kredi çekmek, kredi kartı almak için yapılan başvurularda önceliklerden biri olan kredi notu 0-1900 arasında puanlama sisteminden oluşuyor. Kredi puanı yükseldikçe iyi müşteri olduğunuz anlamına geliyor.

Tüm kredili ürünlere ilişkin geçmiş ödeme bilgileriniz kayıt altına alınıyor ve zaman içerisinde bir puan hesaplanıyor. Bu puan, kredi notu olarak isimlendiriliyor. Yani geçmişinizdeki davranış biçiminiz sizin gelecekte kredi alabilmenizi etkiliyor.

Findeks sistemindeki kredi notunuz finansal alanda yapacağınız tüm hamleleri etkiliyor. Kredi notunu yükseltmek için tüm ödemelerin düzenli olması gerekiyor. Kredi, kredi kartı, kredili mevduat hesabı gibi ürünlerin geri ödemelerinde herhangi bir gecikme olması halinde kredi notunuz düşüşe geçiyor.

Ancak kredi notu düşük olanlar için yapılabilecek bir kaç önemli adım durumu toparlamak için fırsat olabilir. İlk olarak kredi notunun nasıl belirlendiğini bilmek ardından da ipuçlarını izleyerek kredi notunuzu hızlıca yükseltebilir ve gelecek planlarınıza kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

KREDİ NOTU NASIL BELİRLENİYOR?

Kredi notunu aslında, kişinin karnesi gibi düşünebilirsiniz. Bankaların kredi verirken referans aldıkları puanlama sistemi 1’den 1900’e kadar sıralanıyor. Bu sistemde, 1 en fazla risk taşıyan, 1900 ise en az risk taşıyan puan. Örneğin; kredi puanı 500 olan kişinin kredi başvurusuna olumsuz dönüş yapılması çok olası. Rahatlıkla kredi çekebilmek için kredi notunuz riskli aralıktaysa ve yükseltmek istiyorsanız kredi notu belirlenirken etkili olan faktörleri bilmek sizin için büyük bir önem taşıyor.

KREDİ NOTU NASIL YÜKSELTİLİR?

İhtiyaç durumunda, hızlı bir şekilde kredi çekmek ve ihtiyacınızı karşılamak istiyorsanız kredi notu yükseltme için yapılması gerekenlere mutlaka göz gezdirin.

İLK YAPACAĞINIZ ŞEY FİNDEKS KREDİ NOTU ÖĞRENME

Kredili ürün ödemelerinin zamanında yapılması Findeks Kredi Notu’nu yükseltir. Ödemelerin son ödeme tarihinden sonra yapılması, Findeks Kredi Notu’nu olumsuz etkileyen nedenlerin başında geliyor. Krediler zamanında ödenirse not yükselir. Eğer açık krediniz varsa taksitlerini, kredi kartı kullanıyorsanız dönem borcunuzu zamanında ödeyerek başlayabilirsiniz. Çünkü, Kredi Kayıt Bürosu’nun açıklamalarına göre kredi notunun yüzde 35’ini kredili ürün ödeme alışkanlıkları oluşturuyor. Yani, ödemelerinizi son ödeme gününü geçirmeden yaparak ve kredi kartı için “asgari tutar” yerine dönem borcunun tamamını ödeyerek kredi notunuzu yükseltebilirsiniz.

BORÇLARINIZI GÖZDEN GEÇİRİN

İyi ve kötü kapanmış krediler, teminatlı veya teminatsız mevcut borç bakiyeleri ve limitler dikkate alınarak hesaplamaya dahil ediliyor.

BORCUNUZA SADIK KALIN

Borca sadık kalmak, ikili ilişkilerde olduğu kadar bankalarla olan ilişkinizde de büyük önem taşıyor. Henüz ödeme performansı belirli olmamakla birlikte yakın zamanda alınan krediler, kişinin risklilik oranını arttıran bir unsur. Bu nedenle yeni kullanılan tüm kredilerin düzenli ödenmesi gerekiyor. Halihazırda bankaya gecikmiş borcunuz varsa onu kapatın. Birikmiş borçlar, kredi notunun yükselmesini engeller. Bunların yanında kredi kartı borçlarınızı geciktirmeden ödemek, bankaya istikrarlı bir tablo çizer ve kredi notunuzu yükseltmenize katkı sağlar. Borçlarınızı düzenlemekte zorluk çektiğinizde ise kredi kartınızın limitini düşürmek için talepte bulunabilirsiniz. Bu sayede harcamalar konusunda daha dikkatli davranmış olursunuz.

KREDİ KULLANIM YOĞUNLUĞUNUZ NE DURUMDA?

Kredi kullanan ve düzenli ödeme geçmişine sahip olan bir kişinin Findeks Kredi Notu, hiç kredi kullanmayan ya da az kullanan bir kişiye göre daha yüksek olabilir. Diğer unsurlar Kredi Notu'nun yüzde 9'unu oluşturuyor.

ALIŞVERİŞTE KREDİ KARTI KULLANIN

Bankalar üzerinden yapılan işlemler kredi notunuzu direkt olarak etkiliyor. Bu nedenle; giyim, gıda, akaryakıt fark etmeden birçok alışverişinizi kredi kartıyla yapmaya çalışın. Yapılan her işlem sizin aktif bir kredi kartı kullanıcısı olduğunuzu gösterdiğinden kredi notunuzun artmasına yardım edecektir. Tabi daha önce de belirttiğimiz üzere yaptığınız harcamalara dair ödemelerinizi zamanında yapmanız önemli.

KREDİ NOTU NASIL ÖĞRENİLİR? KREDİ PUANI SORGULAMA

Bankaya kredi başvurusu yapmadan önce kredi notunuzu öğrenmek, nasıl ilerlemeniz gerektiği konusunda size fikir verir. Yeni bir kredi çekmeden önce diğer ödemelerinizin kontrolünü yapmak gelecek ödemelerinizde her zaman daha doğru adımlar atmanıza yardımcı olur. Kredi notunuzu bilmiyorsanız Kredi Risk Raporu alıp, bireysel kredilerinizin tüm geçmiş dönem verilerini içeren Findeks Kredi Notunuzu hemen öğrenebilirsiniz. Kredi Risk Raporu sayesinde kredi notunuzu öğrenmenin yanı sıra ödenmeyi bekleyen borçlarınızı görebilir ve olası gecikmelerin önüne geçebilirsiniz.

Kredi notu sorgulama işlemini birçok banka müşterilerine sunuyor. Bankalar aracılığıyla notunuzu öğrenmenin iki yolu bulunmaktadır. Banka şubesinden notunuzu öğrenmek istiyorsanız, şubeden bunu rica edebilir ya da kredi başvurusu yaptığınızda öğrenebilirsiniz.

Eğer şubeye gitmeden halletmek istiyorum diyorsanız, internet bankacılığını kullanabilirsiniz. Bunun için de internet bankacılığına giriş yaparak, ilgili menüye girerek ödeyeceğiniz belirli bir ücret karşılığında notunuzu öğrenebilirsiniz.

e-Devlet sistemi üzerinden kredi risk durumunuzu nasıl sorgulayabilir e-Devlet kredi notu sorgulama sayfasından finansal durumunuz ile ilgili detayları görütüleyebilirsiniz.