Kredi kartı, kredi borcu olan milyonları ilgilendiriyor! Flaş detay ortaya çıktı

Kredi kartı, kredi borcu olanlar için geçerli. Bankaya borcu olanlar merak ediyor. Kredi kartı ve kredi borcu varken yeni bir kredi kullanımı mümkün mü? Pandemi sürecinde kredi kartları ile nakit ihtiyaçlarını karşılayan vatandaşlar kredi kullanarak kredi kartı borcunu kapatmak istiyor. Bazen de ihtiyaç kredisi çekilse bile taksit ödemeleri tamamen bitmeden yeni bir kredi çekme ihtiyacı doğabiliyor. Kredi borcu olanlar yeni kredi çekebiliyorlar mı? İki konut kredisi aynı anda çekilebilir mi? Tüm detaylar haberimizde...

Kredi ve kredi kartları nakit ihtiyaçları karşılama noktasında kurtarıcı oluyor. Acil para ihtiyaçlarında ilk başvurulan ise bankalar oluyor. Pandemi sürecinde ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaşların çoğu harcamalarını kredi kartları ile yaptı. Bu dönemde kullanılan ihtiyaç kredisi sayısı da arttı. Kredilerini ödemekte zorlanan ya da kredi kartı borcunu kapatmak isteyenler ise kredi kullanıp kullanamayacaklarını merak ediyor.

BİR KREDİ ÖDEMESİ VARKEN İKİNCİ BİR KREDİ KULLANILABİLİR Mİ?

Tüketici kredisi kullanıp ödemekte zorlananlar nakit ihtiyaçlarında yeni bir kredi çekebiliyorlar. Bankaların ilk tercihi vatandaşın yeni alacağı kredi ile var olan borcunu kapatması ve kalan kısmı kullanması yönünde. Bu durumda kredi kullanırken eski kredinizi kapatmayı düşünüyorsanız, kredi faiz oranını iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Çünkü kredi faiz oranları özellikle son dönemlerde yükseliş eğiliminde. Muhtemelen önceki kredinizin faiz oranı daha düşük olacaktır. Yapmanız gereken ise var olan kredinizi kapatmadan sadece ihtiyacınız olan tutarı çekmek olacaktır.

GELİRİN YÜZDE 60'INI GEÇMEMESİ GEREKİYOR

Bankalar kredi kullanımı sağlarken kaç tane kredi çekildiğine ya da kaç kredi kartı kullanıldığına bakmıyor. Alınacak kredinin ödenebilmesi için yeterli gelirin bulunup bulunmadığına bakılıyor. Kişinin toplam borcunun gelirinin yüzde 60'ını geçmemesi gerekiyor. Dolayısı ile yeni çekilecek kredi ile birlikte var olan borç kişinin gelirinin yüzde 60'ından daha düşük ise sorun teşkil etmiyor.

KREDİ NOTU ÖNEMLİ

Kredi kullanılırken var olan kredi sayısı önemli değil. Fakat kredi ve kredi kartı borçlarının düzenli ödenip ödenmediği büyük önem taşıyor. Düzenli ödeme yapılmaması, kredi notunu düşürüyor ve bankaların kredi kullandırımını riske sokuyor.

AYNI ANDA İKİ KONUT KREDİSİ KULLANILABİLİR Mİ?

Konut kredisi kullanarak bir ev aldınız ve ödemeniz devam ederken yeni ev kredisi kullanmak istiyorsunuz. Bu durumda da tüketici kredilerinde olduğu gibi aynı anda iki konut kredisi kullanılabiliyor. Önemli nokta ise aynı ev için iki konut kredisi kullanılamaması. Bir ev alırken sadece bir bankadan konut kredisi kullanmak mümkün.