Kredi ile araba alacaklar faiz ödemeyecek! 31 Temmuz'a kadar...

Araba alacaklara güzel haber! Bir miktar nakit birikimi olup kredi ile araba almak isteyenler faiz ödemeden araba sahibi olabilecekler. 31 Temmuz tarihine kadar geçerli. İşte detaylar...

Kredi ile faizsiz olarak araba almak mümkün. Pandemi ile birlikte araba piyasasında fiyatlarda artış eğilimi görülüyordu. Özellikle sıfır araçlarda yaşanan çip krizi hem sıfır hem de ikinci el araç fiyatlarına yansıdı.

Koronavirüs salgınında normalleşme sürecine girilmesi ve yaz aylarının gelmesi ile otomobil piyasası hareketlendi. Fiyatlarda ise artış eğilimi sürüyor.

Sıfır araç almak isyeyen birçok kişi banka kredilerinde faiz oranlarının yüksek olması nedeni ile araba alma planlarını erteliyordu. PEUGEOT tarafından yapılan kampanya ile faizsiz kredi ile araba alınabiliyor.

PEUGEOT 508 kampanyası ile 90 bin TL kredi kullanılabiliyor. 12 ay vade farksız olarak taksitlendiriliyor. Kampanya 31 Temmuz tarihine kadar geçerli olacak.