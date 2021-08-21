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Kredi fırsatı! Bakan duyurdu, uzun vadeli...

AA |  21 Ağustos 2021 Cumartesi - 9:27 | Son Güncelleme : 21 08 2021 - 9:27

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiren kredi fırsatı. Bakan resmen duyurdu. Uzun vadeli olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "KGF destekli üç yeni mekanizmayı başlatıyoruz. İlk olarak, likidite sıkıntısı çeken küçük ölçekli firmalara ilave istihdam ettikleri her bir kişi için KGF kefaletiyle krediye erişim imkanını, ikincisi, imalata dayalı ve ihracatı önceleyen yatırımlara KGF teminatı ile 5. ve 6. bölgelerde uzun vadeli kredi desteğini, üçüncüsü, ihracat potansiyeli yüksek olan KOBİ'lerin dış pazarlara açılmalarını teşvik etmek üzere Eximbank Kredi Destek Paketi'ni devreye alıyoruz" dedi.


Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Kocaeli'de iş dünyası temsilcileriyle  bir araya geldi.Elvan, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Kocaeli İş Dünyası  Buluşması" programında, ekonomik büyümenin sadece rakamlardan ibaret olmadığını,  yüksek büyümeyi gerçekleştirdiklerinde görevlerini tamamlamış hissetmediklerini  söyledi. İstikrarlı, kapsayıcı ve istihdam oluşturan, çevreyi koruyan, yüksek  verimliliği ve rekabetçiliği sağlayan ve hepsinden önemlisi de gelir dağılımı  adaletini en iyi şekilde tesis eden bir büyümeyi sürekli kılmanın peşinde  olduklarını vurgulayan Elvan, bu çerçevenin makroekonomik istikrarın daha da  güçlendirilmesiyle mümkün olacağını, dolayısıyla fiyat istikrarı, mali disiplin  ve güçlü finansal sektör hedeflerinden ödün vermeden yola devam edeceklerini dile  getirdi.Elvan, büyüme performansıyla küresel ölçekte belirgin şekilde olumlu  yönde ayrışırken, tüm dünyada olduğu gibi uygulanan politikaların olumsuz yan  etkilerinin de ortaya çıktığına işaret ederek, "Maalesef kurlardaki oynaklık,  enflasyon ve ülke risk primimiz artış gösterdi. Bu olumsuz yan etkileri azaltmak  amacıyla 2020 son çeyreğinden başlayarak kararlı para ve maliye politikası  adımları attık." diye konuştu.
 
Verimli ve nitelikli yatırım ortamı için düşük enflasyon, kur  istikrarı, risk algısının azaltılması ve bekleyişlerin iyi yönetilmesinin kritik  önemde olduğunun altını çizen Elvan, "Bu nedenle önümüzdeki en temel önceliğimiz,  enflasyon eğiliminin bir an önce terse çevrilmesidir. Bu çerçevede ihtiyatlı ve  kararlı para ve maliye politikaları uygulamaya devam etmemiz gerekiyor. Kur  istikrarını sağladığımız ve bekleyişleri iyi yönettiğimiz ölçüde enflasyonu  düşürme başarımız artacaktır." ifadelerini kullandı.
 
"İndirim ve fiyat ayarlamaları sonucunda 103 milyar liralık kamu  gelirinden vazgeçtik"
 
 Bakan Elvan, para politikasının etkinliğini güçlendirmek adına, maliye  politikalarıyla da enflasyonla mücadeleye destek verdiklerine dikkati çekerek  şöyle devam etti: "Örneğin akaryakıtta eşel-mobil sistemi uygulaması kapsamında KDV ve  ÖTV gelirimizden feragat ediyoruz. KDV, ÖTV ve stopaj indirimleri ile bir yandan  salgından en fazla etkilenen sektörleri desteklerken, diğer yandan da enflasyonla  mücadeleye destek veriyoruz. Bu çerçevede, kamu maliyesi tarafında yapılan  indirim ve fiyat ayarlamaları sonucunda 103 milyar liralık kamu gelirinden  vazgeçtik. Ayrıca son dönemde, iç talebin dengeli artışını destekleme amacıyla  makro-ihtiyati tedbirleri de uygulamaya aldık ve bu tedbirlerin olumlu etkisini  kısmen görmeye başladık. Yılın son çeyreğinde enflasyon eğiliminin belirgin bir  düşüş sürecine girmesini öngörüyoruz." Kamu maliyesi alanındaki gelişmeler ve beklentilere değinen Elvan,  bütçe gelişmelerinin yıl sonu hedefleriyle uyumlu gittiğini bildirdi.
 
Elvan, temmuz ayında bütçe giderlerinde emekli ikramiyeleri ile  planlanmış faiz, yatırım ve cari nitelikli ödemelerden kaynaklı nisbi yükseliş  gerçekleştiğini ancak bu durumun merkezi yönetim bütçe harcamalarında ve açığında  toplam genişlemeyi değil dönemsel artışı gösterdiğini belirterek, "Nitekim yılın  ilk 7 ayında bütçe açığı, geçen yıla kıyasla yüzde 43,7 oranında azalıp 78 milyar  lira olarak gerçekleşti. Mali disiplinden asla taviz vermeyeceğiz. Merkezi  yönetim bütçe açığının milli gelire oranını yüzde 3,5 olarak tutma hedefimize  sadığız, bu konuda en ufak bir tereddüt söz konusu değil." diye konuştu.
 
Borçlanma konusunda da son derece dikkatli bir yaklaşım izlediklerini  vurgulayan Bakan Elvan, "Uyguladığımız borçlanma politikaları sayesinde yurt  içinden döviz cinsi borçlanmayı kademeli olarak düşürmeye başladık. 2021 yılında  yurt içinden yaptığımız döviz cinsi borçlanma, döviz cinsi ödemelerin yaklaşık  yarısı kadar. Borç yönetiminde bir diğer amacımız, maliyetleri de dikkate alarak  borçlanmanın vadesini mümkün olduğu kadar uzatmak. İzlediğimiz yaklaşım sayesinde  yurt içinde borçlanmanın vadesini 34 aydan 52 aya yükselttik. Bu stratejiler  sayesinde faiz yükünü azaltarak, bütçede alan oluşturmak ve bu alanı da ihtiyaç  duyulan yerlerde kullanmak istiyoruz." dedi.
 
 "KGF destekli üç yeni mekanizmayı başlatıyoruz"
 
 Mart ayında açıkladıkları Ekonomi Reform Programı'nda üretim,  istihdam, yatırım ve ihracatı ekonomi politikalarının odağına aldıklarını dile  getiren Elvan, şunları söyledi:"Bu alanları desteklemek ve üreticilerimiz üzerindeki yükü azaltmak  üzere önemli adımlarımız olacak. Ben bu noktada finansman ve beşeri sermaye gibi  alanlardaki politikalara kısaca değinmek istiyorum. Uzun vadeli ve uygun  koşullarda finansman sağlamanın sizler için taşıdığı önemin farkındayız. Buradan  hareketle KGF destekli üç yeni mekanizmayı başlatıyoruz. İlk olarak, likidite  sıkıntısı çeken küçük ölçekli firmalara ilave istihdam ettikleri her bir kişi  için KGF kefaletiyle krediye erişim imkanını, ikincisi, imalata dayalı ve  ihracatı önceleyen yatırımlara KGF teminatı ile 5. ve 6. bölgelerde uzun vadeli  kredi desteğini, üçüncüsü, ihracat potansiyeli yüksek olan KOBİ'lerin dış  pazarlara açılmalarını teşvik etmek üzere Eximbank Kredi Destek Paketi'ni devreye  alıyoruz."
 
Elvan, tüm bu paketlerin, reel ekonomiyi, üretken kesimleri teşvik  etmek amacını taşıdığını, mevcut kaynakları seçici ve odaklı bir yaklaşımla  ekonomik potansiyeli daha da geliştirmek için kullanacaklarını bildirdi.Sanayicilerin ara eleman bulma konusunda yaşadıkları sorunların  farkında olduklarını belirten Elvan, "Bu sorunun çözümüne yönelik  hazırlıklarımızı hemen hemen tamamladık. Mesleki eğitim merkezlerine ilgiyi  artırmak için gençlerin kalfalık döneminde aldıkları ücretleri artıracağız.  Sanayicinin yükünü hafifletmek için de bu merkezlerden eğitim alan öğrencilerin  ücretlerini biz ödeyeceğiz. Milli Eğitim Bakanımız ile bu konuya ilişkin geçen  hafta çok verimli bir toplantı yaptık. Bu alanda atacağımız adımların, istihdam  piyasalarında ciddi bir dönüşümü teşvik etmesini bekliyoruz." dedi.
 
 "İş dünyamızın vasıfları ve kabiliyetleri oldukça yüksek"
 
Elvan, Türk iş dünyasının vasıfları ve kabiliyetlerinin yüksek  olduğuna işaret ederek, "Gencecik girişimcilerimiz, dünyada da adlarından söz  ettirecek işlere imza atıyorlar. Küresel piyasaların yakından takip ettiği basın  organları bile Türk girişimcilerinin başarılarından bahsediyor. Biz yeter ki  kendimize güvenelim, yeter ki şevkimizi hiç kaybetmeyelim. Üstesinden  gelemeyeceğimiz hiçbir problem bulunmuyor. En yenilikçi fikirlerin Silikon  Vadisi'nden değil, Kocaeli'deki Bilişim Vadisi'nden çıkmaması için hiçbir engel  yok." değerlendirmesinde bulundu.Türkiye'nin üretim ve inovasyon kabiliyetleriyle rakipsiz bir bölgesel  üs olabileceğini vurgulayan Elvan, şunları kaydetti:"Bunu başaracak vizyona, enerjiye ve altyapıya fazlasıyla sahibiz. Biz  kamu tarafı olarak reel sektörün önünü açacak, belirsizliği azaltacak ve  karşılaşabileceğiniz pürüzleri giderecek tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Bu  süreçte sizlerle iş birliği ve fikir alışverişi yapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.  Kapılarımız sonuna kadar açık. Sorunlarınızı, görüşlerinizi ve en önemlisi de  bunlara ilişkin çözüm önerilerinizi bekliyoruz."

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