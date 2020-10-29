Gazetevatan.com » Ekonomi » Kredi faizleri yükseldi! Konut, taşıt, araç kredilerinde yeni dönem...
Kredi faizleri yükseldi! Konut, taşıt, araç kredilerinde yeni dönem...
Merkez Bankası'nın faiz hamlesiyle birlikte mevduat bankaları faizlerde yükseliş yaptı. Taşıt, konut ve ihtiyaç kredisinde faizler yükseldi. İşte kamu ve özel bankaların yeni kredi faiz oranları...
Vatandaşlar geçtiğimiz aylarda kredi faiz oranları dibi görünce bankalara akın etti. Avantajları nedeniyle ise öncelikli olarak kamu bankalarını tercih ettiler. Ardından faizler yükselişe geçti ancak krediye olan talep halen devam ediyor. Bankalar da müşterilerine uzun vadede kredi imkanlarını devam ettiriyor. Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler en uygun kredi faiz oranlarını araştırıyor. Uygun kredi faiz oranlarını araştırarak bankalara başvuran vatandaşlar kısa sürede arzu ettikleri parayı alabiliyor. İşte en uygun faizi sunan bankalar ve kamu ve özel bankaların yeni kredi faiz oranları...