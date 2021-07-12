Kredi desteği! İmzalar atıldı, 25 yıl vade ve...

Kredi desteği sağlanacak. Detaylar belli oldu. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Dünya Bankası'yla anlaşmaya varılan Türkiye'de kayıtlı istihdamın artırılmasına yönelik 25 yıl vadeli 3.2 milyar liralık Kayıtlı İstihdamın Artırılması Projesi'ni yaşama geçiriyor. Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Halil Öztop, "Dünya Bankasıyla 2020 yılında anlaşmaya vardığımız 316 milyon Euro'luk (3.2 milyar lira) Kayıtlı İstihdamın Artırılması Projesi'ni bu yıl hayata geçirmeyi planlıyoruz" dedi.
Dünya Bankası ve Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın birlikte yürüttüğü proje 24 ilde faaliyet gösteren firmaların kayıtlı istihdam fırsatlarını artırmayı amaçlıyor. Proje, işlerini büyütmek ve geliştirmek isteyen özel sektör işletmeleri için finansal kaynağa ve becerilere erişim imkânı sağlayacak.
Kredinin bir kısmı büyük işletmelere, bir kısmını da aracı finans kuruluşları üzerinden KOBİ'lere kullandırılacak. Kredi kullandırırken Dünya Bankası standartlarına uyumlu çevresel ve sosyal yönetim çerçevesi esas alınacak.
Kalkınma ve Yatırım Bankası hem kredi kullanacak firmalara hem de aracı finans kuruluşlarına teknik destek amacıyla eğitim sağlayacak. Krediyi kullanacak müşterilerin yönetim becerileri ve krediyi kullandıracak kuruluşların kurumsal kapasitelerini geliştirmek için danışmanlık hizmeti de verilecek.
Kalkınma ve Yatırım Bankası hem kredi kullanacak firmalara hem de aracı finans kuruluşlarına teknik destek amacıyla eğitim sağlayacak. Krediyi kullanacak müşterilerin yönetim becerileri ve krediyi kullandıracak kuruluşların kurumsal kapasitelerini geliştirmek için danışmanlık hizmeti de verilecek.
Öztop, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD), Japon Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC), Çin Kalkınma Bankası ve potansiyel uluslararası finansman kuruluşlarından kaynak teminine yönelik çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.
300 MİLYON DOLARLIK KOVİD-19 KREDİSİ
Öztop, geçen yıl Ağustos'ta Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan sağlanan 300 milyon dolar tutarındaki Kovid-19 kredisinin ardından, Dünya Bankası ile 250 milyon dolarlık bir kredi anlaşması imzaladıklarını söyledi.
Öztop, "Toplamda 550 milyon dolarlık fon ile Kovid-19 kapsamında uluslararası kaynak kuruluşlarından ülkemize en yüksek tutarı getiren banka olduk.
Dünya Bankası ile 2020'de anlaşmaya vardığımız 316 milyon avroluk Kayıtlı İstihdamın Artırılması Projesi'ni de 2021'de hayata geçirmeyi planlıyoruz" diye konuştu. (Sabah)