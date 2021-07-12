Kredi desteği! İmzalar atıldı, 25 yıl vade ve...

Yeni kredi desteği geliyor. Uzun vadede geri ödeme kolaylığı sağlanacak. 24 ilden başvurular alınacak. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Dünya Bankası'yla anlaşmaya varılan Türkiye'de kayıtlı istihdamın artırılmasına yönelik 25 yıl vadeli 3.2 milyar liralık Kayıtlı İstihdamın Artırılması Projesi'ni yaşama geçiriyor. Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Halil Öztop, "Dünya Bankasıyla 2020 yılında anlaşmaya vardığımız 316 milyon Euro'luk (3.2 milyar lira) Kayıtlı İstihdamın Artırılması Projesi'ni bu yıl hayata geçirmeyi planlıyoruz" dedi.

Kredi desteği sağlanacak. Detaylar belli oldu. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Dünya Bankası'yla anlaşmaya varılan Türkiye'de kayıtlı istihdamın artırılmasına yönelik 25 yıl vadeli 3.2 milyar liralık Kayıtlı İstihdamın Artırılması Projesi'ni yaşama geçiriyor. Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Halil Öztop, "Dünya Bankasıyla 2020 yılında anlaşmaya vardığımız 316 milyon Euro'luk (3.2 milyar lira) Kayıtlı İstihdamın Artırılması Projesi'ni bu yıl hayata geçirmeyi planlıyoruz" dedi.