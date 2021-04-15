Kredi borçlarıyla ilgili flaş açıklama! Yükseldi

Kredi borçlarıyla ilgili Merkez Bankası'ndan flaş bir açıklama geldi. Borçlar arttı. Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu yılın ilk iki ayında, 388 milyon doları uzun vadeli ve 172 milyon doları da kısa vadeli olmak üzere toplam 560 milyon dolar yükseldi. Merkez Bankası'nın verilerine göre, Şubat sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 164.4 milyar dolara, ticari krediler dışındaki kısa vadeli kredi borcu da 9.9 milyar dolara yükseldi.

TCMB verilerine göre özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Şubat sonu itibarıyla kalan vadeye göre, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemeleri de toplam 44.8 milyar dolar olarak belirlendi.

Bu dönemde bankaların uzun vadeli kredi borçlanmaları 553 milyon dolar azalırken, tahvil borçlanmaları 875 milyon dolar artışla 22.4 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 298 milyon doları azalırken, 2.3 milyar dolar düzeyindeki tahvil stoku değişmedi.

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 382 milyon doları artarken, tahvil stoku 2.0 milyon dolar azalarak 7.8 milyar dolara geriledi.

Bankaların kısa vadeli kredi borçlanmaları 35 milyon doları artışla 6.6 milyar dolara; finansal olmayan kuruluşların kısa vadeli kredi borçlanmaları da 15 milyon dolar artışla 1.3 milyar dolara yükseldi.

Sektör bazında 164.4 milyar doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 43.1’ini finansal kuruluşların, yüzde 56.9’unu da finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Aynı dönemde, 9.9 milyar doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 84.3’ünü finansal kuruluşların, yüzde 15.7’sini de finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.