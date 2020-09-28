KPSS şartı yok! 4 bin 500 TL maaşla personel alımı...

Hastanelere KPSS şartı olmadan hemşire, hasta kabul-kayıt ve temizlik görevlisi gibi çeşitli pozisyonlarda alım yapılacak. Personeş alımları İŞKUR üzerinden devam ederken internet üzerinden başvuru yapmak da mümkün. Birçok ilde farklı hastane kuruluşunda İŞKUR üzerinden personel alımı yapılacağı açıklandı. Yayımlanan son ilanlarla birlikte hastaneler bünyesine çok sayıda alım yapılacağı öğrenildi. Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre uygun olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır. Daha önce İŞKUR üzerinden düzenli aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı bulunan her vatandaş görüntüleyebiliyor..
İŞKUR'DA YAYIMLANDI
Hastaneler bünyesine yapılan personel alımları İŞKUR üzerinde yayımlandı. Yayımlanan ilanlara baktığımızda farklı kadrolar bünyesine personel alımı yapıldığı görüldü.