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Kovid-19'la mücadelede "elektronik bileklik" dönemi!

AA |  20 Kasım 2020 Cuma - 14:33 | Son Güncelleme : 20 11 2020 - 14:33

Kırıkkale'de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, evde izolasyona tabi tutulan Kovid-19 tanılı ya da temaslılarına "elektronik bileklik" takılması kararı aldı.


Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun Vali Yunus  Sezer başkanlığında toplandığı belirtilerek, evde izolasyona tabi tutulan  Kovid-19 tanılı ya da temaslısı bazı vatandaşların, acil işlerini gerekçe  göstermek suretiyle izolasyon yükümlülüklerini ihlal ettikleri, sosyal hayata  katılarak halk sağlığını ciddi anlamda riske attıklarının tespit edildiği  aktarıldı.
 
İlgili birimler arasında koordinasyon tesis edilerek, Kovid-19 tanılı  ya da temaslısı olması nedeniyle evde izolasyona alınan kişilerin Sağlık  Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymaları için Sağlık Bakanlığı ve  İçişleri Bakanlığının pilot il uygulaması çerçevesinde, Kırıkkale'de elektronik  imkanlar da dahil olmak üzere her türlü tedbirin alınmasının kararlaştırıldığı  vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"Tedavi ve takip süreci evlerinde devam eden Kovid-19 pozitif  hastalarımız ve temaslılarına İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri ya da  Valiliğimiz denetim ekipleri tarafından elektronik bileklik takılmasına, Kovid-19  pozitif vatandaşlarımızın ve temaslılarının izolasyon süreci bitene kadar  bilekliklerini çıkarmamalarına, yapılan denetimlerde bilekliğini çıkarmış olan  vatandaşlarımıza izolasyon kurallarını ihlal ettikleri için Umumi Hıfzıssıhha  Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 lira para cezasının mülki amir  onayıyla uygulanmasına, bilekliği yanlışlıkla kopan ya da yırtılan  vatandaşlarımızın cezai müeyyide ile karşılaşmamak adına durumu derhal filyasyon  ya da denetim ekiplerine bildirmesine, takılan elektronik bilekliğin çalışmaz  hale getirilmesi durumunda TCK'nin 152. maddesi gereğince kamu malına zarardan  işlem yapılacağının kişilere bilgilendirme yapılmasına, her türlü bilgilendirmeye  karşın evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilenler hakkında idari  para cezası uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir."
 

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