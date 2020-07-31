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Kovid-19 ile kişisel bakıma verilen önem arttı

AA |  31 Temmuz 2020 Cuma - 13:25 | Son Güncelleme : 31 07 2020 - 13:25

GSK Tüketici Sağlığı için IPSOS tarafından gerçekleştirilen yeni bir araştırmaya göre yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını, insanların kişisel bakım konusundaki davranışları ve tutumları üzerinde önemli bir etki oluşturdu.


GSK tarafından paylaşılan araştırmaya göre, Kovid-19, bireylerde  kişisel bakım bilincini arttırırken, aynı zamanda gündelik yaşamlarında pozitif  değişiklikler yapmaya yöneltiyor.  
 
Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere'den 16-75 yaş arası 4 bin 400  katılımcıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre, katılımcılar genel olarak salgın  öncesinde sağlıklarının kıymetini bilmediklerini kabul ediyor ve pek çoğu artık  sağlık konularında kendilerini daha iyi eğitmeyi planlıyor. Dört ülkenin  ortalaması olarak katılımcıların yüzde 59'u sağlıklarını neyin etkilediğini şimdi  daha iyi anlarken, büyük bir çoğunluğunun Kovid-19’un bir sonucu olarak gündelik  karar verme süreçlerinde sağlıklarını da düşünme olasılığının daha yüksek olduğu  görülüyor.  Bu oran İspanya’da yüzde 74, İtalya’da yüzde 69, İngiltere’de yüzde  62 ve Almanya’da yüzde 54 olarak belirlendi.  
 
Gelecekte nasıl davranacakları sorulduğunda, katılımcıların yüzde  77'si hastalıklarını başkalarına bulaştırmaktan kaçınmak için hastalandıklarında  olabildiğince evde kalacaklarını ifade ediyor. Katılımcıların yaklaşık yarısı  bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için vitamin ürünleri ve multivitamin  kullanmayı planlıyor.  
 
Avrupalılar salgın sonrasında eczacılara daha sık danışacaklarını  belirtiyor  
Açıklamaya göre, anketin gerçekleştirildiği tüm ülkelerdeki insanların  çoğunluğu, sağlık sistemi üzerinde yük oluşturmamak için sağlıklarına dikkat  etmelerinin ilgilenmelerinin önemli olduğunu düşünüyor. Bunun sağlanması  açısından salgın sonrasında eczacıların rolü giderek önem kazanıyor. Anket  katılımcılarının yüzde 36'sı, eklem ağrıları, baş ağrısı, deri rahatsızlıkları ve  soğuk algınlığı gibi sağlık sorunları için önce aile hekimine, polikliniklere  veya yerel hastanelerdeki acil servise başvuracaklarını belirtiyor. Öte yandan,  bu dört ülkedeki kişilerin yüzde 41’den fazlası gelecekte bu tür şikayetleri  hakkında tavsiye almak için bir eczacıya danışma niyetinde olduğunu ifade ediyor.   
 
İngilizlerin yüzde 74 gibi çok yüksek bir kısmı, sağlıklarını  yönetmelerine yardımcı olacak tavsiyeler almak için bir eczacıya güveneceğini  söylerken İspanyolların yüzde 66'sı, İtalyanların yüzde 61'i ve Almanların yüzde  54'ü bu ifadeye katılıyor.  
 
Tüketiciler güçlü ve bilimi temel alan güvenilir markalara  dönüyor  
Açıklamaya göre, araştırmaya katılan İngilizlerin üçte biri önlem  olarak ecza dolaplarında reçete gerektirmeyen koruyucu ilaçları bulundurmayı  tercih ettiklerini belirtiyor. Avrupalıların çoğunluğu reçetesiz koruyucu  ürünleri seçerken güvenilir markalara öncelik veriyor: Bilim temelli ürünler  satın almak tüm ülkelerdeki insanların büyük çoğunluğu için önem taşıyor:  
 
Anket katılımcıları, sevdikleri ve toplumun genel sağlığının  korunmasında sosyal mesafenin önemine, kendi sağlıkları için de kişisel bakımın  önemine işaret ediyor. 
 
Katılımcılar, başkalarının sağlığına daha çok önem verme ve  çevrelerindeki kişileri sorumlu kişisel bakım uygulamalarına teşvik etme  olasılıklarının artık daha yüksek olduğunu belirtiyor. Bu durum özellikle  İspanyollar ve İtalyanlar arasında öne çıkıyor. Avrupalıların dörtte üçü  yakınlarının sağlığıyla artık daha çok ilgilenirken, yüzde 64'ü başkalarını  kişisel bakım konusunda teşvik edeceğini belirtiyor. 
 

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Kovid-19 corona virüs
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