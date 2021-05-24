Kovid-19 hastalığı sonrası fizik tedavinin temel faydası

Koronavirüs geçiren bireylerde, nörolojik tutulumlar olabilirken yorgunluk, kas ve eklem ağrıları gibi daha hafif semptomlarda görülebileceğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Özden Baskan, “Özellikle akciğer tutulumu, hastaların çabuk yorulması ve solunum kapasitesinde azalmaya yol açıyor” dedi.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Dr.Öğr.Üyesi Özden Baskan koronavirüsü geçiren bireylerde fizik tedavinin faydaları hakkında şu bilgileri verdi:

“Koronavirüsü atlatan hastaların fizik tedaviye ihtiyaç duyacaktır. Süreç içerisinde fizik tedavide postür (duruş) eğitimi, kişiye uygun dirençli ve aerobik egzersiz yaklaşımlarının uygulanması hastalarda yorgunluk, kas ve eklem ağrılarının azaltılmasına yardımcı olur. Aynı zamanda uygun egzersizlerle kas erimesi yavaşlatılabilir. Yapılan çalışmalar, egzersizin aynı zamanda bağışıklığı artırdığını göstermektedir.’’

EGZERSİZ, İYİLEŞMENİN ÖNEMLİ BİR PARÇASIDIR

Kovid-19 hastalığını daha hafif geçirmiş ve fizik tedavi görme imkanı olmayan hastalar evde egzersiz yapabileceğini söyleyen Baskan, ‘’Kovid-19 sonrası egzersiz, iyileşmenin önemli bir parçasıdır. Yapılan egzersizler sayesinde kişilerde kas kuvveti artar. Pandemi sürecinde kısıtlamalar nedeniyle kişiler kovid-19’a yakalanmasa bile inaktivite nedeniyle kilo alma, kas ve eklem ağrıları gibi problemlerle karşılaşabilirler. Evde yapabilecekleri egzersizler ve yürüyüş, bu açıdan da önem taşımaktadır. Bireyler, aerobik egzersiz olarak en az haftada 5 gün açık havada 30 dakikalık yürüyüşler veya merdiven inip çıkma yapabilirler. Kasları kuvvetlendirebilmek için çömelme-kalkma, köprü kurma, plank gibi egzersizler de iyileşmelerinde etkili olur” ifadelerini kullandı.