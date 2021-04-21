Koronavirüste yeni tehlike: Şikayet başlamadan 2 - 3 gün önce...

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan koronavirüsle ilgili çok önemli uyarılar geldi. ''Covid dediğimiz bu hastalıkta şikayetler başlamadan 2 ile 3 gün önce çok ciddi anlamda yaygın bulaştırıcılık başlıyor'' Kara, ''Belki bugün virüsü taşıyor olabilirsin etrafa saçıyor olabilirsin; ama 2 gün sonra fark edeceksin veya hiç fark etmeyebilirsin. O nedenle etrafında yakınında uzağında herhangi bir kişi varsa açık havada da olsa maske takalım'' uyarısında bulundu.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Milli Eğitim Bakanlığı'nca çevrim içi düzenlenen 'Küresel salgın döneminde çocukların ruh ve beden sağlığı' konulu programda velilerin sorularını cevapladı.

Prof. Dr. Kara, koronavirüs salgınında çocuklarda bulaş hızının artmasıyla ilgili soru üzerine, bulaş hızında artış olduğunu ama çocuklarda ayrıca artışın söz konusu olmadığını söyledi. Kara, "Çocuklarımızın bu hastalıktan etkilenme oranları çok düşük. Bu hastalığın çocuklarımızda problem yaratma ihtimali çok düşük; ama toplum içerisindeki rakamlarımız çok büyüyünce istesek de istemesek de hasta olan çocuklarla karşılaşmaya başlıyoruz. Çocuklarımız da virüsü alabiliyorlar ve virüsü aldıkları şekilde de taşıyabiliyorlar. Burada önemli olan, bizim kurallarımızı koyarak, çocuklarımızı okula devam ettirip, okullarımızı mümkün olduğu kadar açık tutmamız" diye konuştu.