Koronavirüs test ücreti nasıl geri alınır?

Sağlık Bakanlığı özel hastanelerde yapılan koronavirüs testlerinden fahiş fiyatlar alınması üzerine yapılan şikayetleri değerlendirdi. Koronavirüs test ücretleri ile ilgili harekete geçen Sağlık Bakanlığı, testlere 250 TL üzerinde ücret ödeyen vatandaşların ücret iadelerini alabileceğini duyurdu. Peki, Koronavirüs test ücretleri nasıl geri alınır? Koronavirüs test ücreti iadesini geri almak için ne yapmalı? İşte Koronavirüs test ücreti iadesini almak için yapmanız gerekenler...

Sağlık Bakanlığı fahiş ücretler karşılığında koronavirüs testi yapan hastaneler ile ilgili harekete geçti. Koronavirüs testi ücreti için Sağlık Bakanlığı 250 lira limit belirledi. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, Covid-19 RT-PCR test ücretlerine ilişkin tüm kamu kurum ve kuruluşları ile valiliklere yazı gönderildi. Bakanlık, corona virüs hastalarını saptamak için yapılan PCR testlerinde ücretin 250 lira olarak belirlendiğini, bu fiyatın üstünde yapılan testlerde ücret iadesi gerçekleştirilmesi gerektiği konusunda uyardı.

KORONAVİRÜS TEST ÜCRETLERİ NASIL GERİ ALINIR?

Koronavirüs muayene ve test ücreti olarak Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu 250 liradan fazla bedel ödemiş olanlar, aradaki farkın kendilerine iade edilmesi talebini sağlık kuruluşlarına e-posta, faks gibi yazılı yöntemlerle başvuruda bulunarak isteyebilir.

Testi pozitif çıkmış olanlar ise ödedikleri ücretin tamamının iadesini isteyebilirler. Özel hastaneden olumlu sonuç alamayan tüketiciler bu uygulamadan ötürü o sağlık kurumuna yaptırım uygulanması için Sağlık Bakanlığına şikayet etmenin yanı sıra, fazladan ödemiş oldukları paranın iadesine karar verilmesi için hiçbir ücret ödemeden kaymakamlık ve ticaret il müdürlüklerinde bulunan tüketici hakem heyetine başvurabilirler.