Koronavirüs sürecinde sahur ve iftar önerileri

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte pek çok kişinin aklında “Ramazanda nasıl beslenmeliyim?”, “Sahurda ne yemeliyim?”, “Koronavirüsü atlattım oruç tutabilir miyim?” gibi sorular var. Peki nasıl beslenmeliyiz? Beslenme ve Diyet Uzmanı İrem Aksoy anlattı.

Koronavirüs salgınının artması ve Ramazan ayı ile birlikte pek çok kişi ramazanı sağlık lı geçirmenin yollarını araştırıyor. Koronavirüs süreci nedeniyle çoğu kişinin aklına orucun bağışıklık sistemini etkileyip etkilemeyeceği ile ilgili sorular geliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. İrem Aksoy, koronavirüs sürecinde oruç ile ilgili merak edilenleri anlattı ve örnelk iftar menüsünü paylaştı

Akut veya kronik hastalıklara sahip olan insanlar için oruç ibadeti sakıncalı olabilecekken kronik rahatsızlığı bulunan bazı bireyler yine de oruç tutmayı isteyebilirler. Bu durumda sağlık takiplerini yapan hekimlerin ve diyetisyenlerin önerilerine uyarak hareket etmeleri gerekmektedir.

KORANAVİRÜSE KARŞI BAĞIŞIKLIĞIMI DÜŞÜRMEDEN ORUÇ TUTABİLİR MİYİM?

Son iki yıldır Ramazan ayı ile birlikte akla gelen önemli soru; ‘‘Oruç ibadetini yerine getirmek koronavirüse karşı bağışıklığı düşürerek vücudu savunmasız hale getirir mi?’’ oldu. Buna bağlı olarak oruç tutacak olan bireylerin beslenme ve yaşam tarzı hakkındaki merak ettikleri sorular gitgide büyümektedir. Koronavirüse karşı bağışıklığımızı düşürmeden oruç ibadetimizi yerine getirmek elbette mümkün. Bu konuyla ilgili literatür taramalarının sonucunda orucun, metabolizma, vücut ağırlığı, vücut kompozisyonu ve oksidatif stres gibi birçok unsuru etkileyebildiği görülmüştür. Fakat asıl merak edilen, orucun koronavirüs enfeksiyonuna karşı bağışıklığa olan etkisinin anlaşılması.

Koronavirüs enfeksiyonuna yakalanmanın veya semptomlarının ağır seyretmesinin oruç tutmakla bir ilgisinin olup olmadığına karşı literatürde bilinen bir kanıt yoktur. Ancak Dünya Sağlık Örgütü(WHO) geçtiğimiz yıl Nisan ayında bu konu ile ilgili rehberlik etmesi açısından bir bildiri yayınlamıştır. Buna göre önceden oruç ibadetlerini yerine getirirken herhangi bir sağlık problemi yaşamayan ve kronik olarak bir hastalıktan müzdarip olmayan bireylerin koronavirüs riski de göz

önünde bulundurularak oruç tutmalarında bir sakınca olmadığını belirtmiştir. Bu durumda oruç ibadetini yerine getirirken koronavirüsten korunmak için en gerekli şey bağışıklığı güçlü tutmak olacaktır.

İFTAR İLE SAHUR ARASINDA NE KADAR SU TÜKETİLMELİDİR?

Vücutta enfeksiyon ile savaşan önemli bağışıklık hücrelerini taşıyan ve dolaşım sistemindeki lenf adı verilen bir sıvı büyük ölçüde sudan oluşur. Susuz kalmak, lenf hareketini yavaşlatır ve böylelikle bağışıklık sisteminin bozulmasına da neden olabilir. Bu nedenle iftar ve sahur arasında minimum 2 litre su tüketilmelidir.

ORUÇ TUTARKEN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ NASIL GÜÇLÜ TUTULABİLİR?

Vücutta çoğu şeyde olduğu gibi, bağışıklık sistemini güçlendirmenin de anahtarı sağlıklı beslenmedir. Sağlıklı beslenme, yeterli ve dengeli bir şekilde besin gruplarını; sebze, meyve, baklagiller, tahıllar, kaliteli proteinler ve sağlıklı yağları beslenmenize ihtiyacınız kadar dâhil etme anlamına gelir. Sağlıklı bir diyet programı uygulamak, bağışıklık sisteminin ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlamanın yanı sıra, yeterli miktarda faydalı besin ögeleri almaya da yardımcı olur.

YETERLİ VE KALİTELİ BİR UYKU İÇİN KAÇ SAAT UYUMALIYIZ?

Uykudan yoksun olmayan bir bağışıklık sistemi vücut savunmasında daha güçlüdür. Yetişkinler günlük 6-8 saat uyumaya odaklanmalıdır. Yapılan araştırmalar, yeterli ve kaliteli uyku alamayan kişilerin, hastalanmaya daha yatkın olduğunu göstermiştir.

BİR GÜNLÜK ÖRNEK RAMAZAN MENÜSÜ

Sahur menüsü;

2 yumurtalı sebzeli omlet

1 dilim beyaz peynir

1-2 dilim tahıllı ekmek

Domates-salatalık-biber-mevsim yeşillikleri

1 porsiyon taze meyve

Su

İftar menüsü;

1 adet hurma

Su

1 kâse mercimek çorba

--10 dakika ara—

6-7 yemek kaşığı tavuk sote

Salata

1 su bardağı ayran

1-2 dilim tahıllı ekmek

Ara öğün;

1 porsiyon taze meyve

10-12 adet çiğ fındık veya çiğ badem

Bitki çayı